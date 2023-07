Nuovo progetto, nello staff arriva Kakà: i tifosi tornano a sorridere

Il ritorno di Ricky Kakà all’interno dello staff, il progetto tecnico riparte anche da lui.

Lo storico Pallone d’Oro brasiliano che deliziò il popolo rossonero e quello in Brasile, quando era il principale fuoriclasse sulla trequarti di uno dei Milan più forti di sempre, non ha ancora vissuto un’esperienza importante nel mondo del calcio, da quando ha smesso di giocare.

Ha la sua occasione adesso che si sta organizzato un nuovo progetto tecnico, all’interno del quale sarà importante la sua presenza, dopo i diversi addii che ci sono stati. I tifosi adesso sorridono, entusiasti di quello che è il nuovo progetto, dopo le vicende dolorose – sportivamente parlando – dell’ultimo periodo.

Kakà ritorna nel calcio: sarà al centro del progetto, nello staff

Sarà al centro del progetto, Ricardo Kakà. L’ex Milan, amatissimo dai tifosi rossoneri, tornerà nel calcio e questa volta in un ruolo tutto differente.

Da collaboratore tecnico all’interno di quello che è un progetto che sta prendendo forma e sul quale c’è la volontà di fare le cose in grande. Con lui, non è da escludere anche la presenza di Clarence Seedorf considerando la sua conoscenza nel posto in cui, il suo ex allenatore, muoverà i primi passi da qui al 2024, momento del suo approdo da CT della Nazionale.

Al contrario di Kakà però, l’ex centrocampista olandese ha già vissuto alcune esperienze da allenatore, e andrebbe ad ambire ad un qualcosa di più prestigioso, dove essere protagonista. Ricky Kakà è la scelta fatta da Carlo Ancelotti, col tecnico di Reggiolo che lo vuole nel suo staff al Brasile, nell’avventura che vivrà da Commissario Tecnico dei verdeoro. La leggenda brasiliana è la scelta numero uno per cominciare quest’avventura in Brasile.

Kakà torna in Brasile: la notizia sullo staff di Ancelotti

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a svelare, questa mattina, quelle che sono le vicende attorno a Carlo Ancelotti. Come annunciato dalla Federazione del Brasile, la Nazionale Carioca ripartirà dal tecnico italiano, cambiando per sempre la storia della stessa Nazionale.

Perché per la prima volta il Brasile avrà un allenatore straniero. Ma nello staff di Ancelotti, appunto, potrebbe vedersi la presenza non solo di alcuni dei suoi storici collaboratori, ma anche volti noti in Brasile e nel calcio mondiale, come quello di Ricardo Kakà. Il suo ex gioiello che riuscì a rendere uno dei migliori trequartisti al mondo, è la scelta fatta per il suo staff.

Ultime su Ancelotti: in Brasile Kakà e non solo, le ipotesi

Potrebbe scegliere altri volti noti di quello che fu il suo vecchio Milan, con il Brasile che ha dato piena libertà nelle scelte ad Ancelotti, affidandosi a quella che è la sua conoscenza calcistica. Oltre a Kakà, non è da escludere l’ipotesi di vedere altri “innesti” nel suo staff, dal vecchio Milan, non per forza di nazionalità brasiliana.