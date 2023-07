Un altro colpo a zero: lo hanno offerto all’Inter

L’Inter potrebbe stupire tutti con un inatteso colpaccio a costo zero: ecco la rivelazione che fa felice Inzaghi

Sono passate ormai già diverse settimane dalla sconfitta in finale di Champions League. E nonostante una pur comprensibile amarezza, in casa Inter il sentimento dominante è tutt’ora un altro.

La consapevolezza di essere forti, di un gruppo già competitivo ai massimi livelli per potersela giocare anche con le superpotenze europee in Champions. Come il Manchester City di Pep Guardiola che, al di là del risultato finale, ha sofferto e non poco il piano tattico disegnato ad hoc da Simone Inzaghi. E proprio l’allenatore piacentino, reduce da un finale di stagione strepitoso, continuerà ad essere la guida dell’Inter.

Il contratto è in scadenza tra un anno ma non è escluso, se le cose dovessero continuare ad andare sulla strada del successo, che Marotta non offra un rinnovo all’ex laziale. Ma adesso in casa nerazzurra a monopolizzare l’attenzione è inevitabilmente la sessione estiva di calciomercato che, in una manciata di settimane, ha già riservato sorprese di un certo peso.

Soprattutto in attacco dove Edin Dzeko si è svincolato congedandosi per tentare un’ultima grande avventura in Turchia. A rimpiazzare il ‘Cigno di Sarajevo’ sarà Marcus Thuram, uno degli attaccanti più prolifici e promettenti del panorama europeo. Il figlio di Lilian, che ha firmato a zero dopo essere stato vicinissimo al Milan, rappresenta il futuro dell’Inter.

Al di là di quello che accadrà nei colloqui previsti col Chelsea per discutere di un’eventuale – ma difficile – permanenza di Romelu Lukaku in nerazzurro. L’attenzione massima ed una clamorosa opportunità di mercato può, tuttavia, arrivare per la difesa.

Gratis in nerazzurro: occasione super per l’Inter

Milan Skriniar ha lasciato un vuoto enorme nella retroguardia dell’allenatore emiliano che si aspetta, a fianco a Bastoni e de Vrij (che dovrebbe prolungare) almeno un altro innesto di un certo peso al centro della difesa. E quel nome potrebbe essere uno dei migliori difensori dell’ultima stagione di Serie A.

Si tratta di Samuel Umtiti che si è nei giorni scorsi ufficialmente svincolato dal legame contrattuale con il Barcellona. Stando a quanto viene riportato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, quella del difensore francese può essere una pista molto calda per l’Inter. Konur, infatti, ha sostenuto sul suo profilo Twitter come gli agenti abbiano offerto il cartellino del difensore all’Inter.

Un colpo a zero, visto che il centrale classe 1993 come anticipato è attualmente in cerca di squadra. Accostato soprattutto al Lione, le ultime offerte da Konur possono però riportare l’Inter in pole position per il colpo Umtiti. Nel suo unico – ed ultimo – anno a Lecce, Umtiti ha collezionato 25 presenze e ben 2116′ sul rettangolo verde in maglia giallorossa.