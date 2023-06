Svolta per un club: il presidente vende, arrivano gli americani

Per un club la svolta sembra essere vicina: il presidente ha aperto alla cessione e gli americani sono pronti ad acquistarlo.

E’ tempo di pensare alla prossima stagione per molte squadre e naturalmente il bilancio è fondamentale per riuscire a guardare con fiducia al futuro e per questo motivo non escludiamo degli scossoni improvvisi.

E’ il caso di un club che sembra essere davvero vicino alla cessione. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, il presidente ha deciso di vendere e gli americani sono ormai davvero pronti ad entrare in possesso della quota di maggioranza. Naturalmente sono in corso tutte le riflessioni del caso, ma nel giro di davvero poco tempo potrebbe esserci l’accelerata.

Club in vendita: il presidente apre alla cessione, contatti in corso

La cessione al momento non era nei programmi, ma i conti hanno portato il presidente ad aprire la porta ad una cessione anche se, almeno per il momento, si tratta semplicemente di una voce che dovrà trovare conferma ufficiale nelle prossime settimane. Stando alle ultime indiscrezioni, il patron avrebbe autorizzato a dare il via libera alla vendita del club e quindi nel giro di poco tempo potrebbero esserci delle novità importanti anche sul futuro della squadra.

Cellino, infatti, non sembra essere più intenzionato a gestire il Brescia ed ha dato mandato di iniziare trattative con imprenditori italiani e americani per arrivare ad una fumata bianca in davvero poco tempo. L’idea di cedere le quote di maggioranza prima dell’iscrizione al campionato di Serie C sembra ormai essere definitivamente tramontata, ma sicuramente l’ex Cagliari vuole interrompere questa esperienza.

Sono in corso ora ragionamenti per capire meglio la situazione. Non è da escludere che Lotito o Ferrero decidano di scendere in campo per acquistare il Brescia, ma stiamo parlando di una tifoseria molto calda e quindi ogni scelta deve essere ponderata per non rischiare di creare una nuova frattura con l’ambiente.

Brescia: Cellino vende, trattative pronte a partire

L’esperienza di Cellino a Brescia è sicuramente finita con la retrocessione in Serie C e nelle scorse settimane si era parlato di una possibilità che il club lombardo non si iscrivesse al prossimo campionato.

Per il momento questa ipotesi sembra essere esclusa considerando la volontà del presidente di far continuare l’esperienza tra i professionisti del club, ma in questo momento ha voglia di lasciare per dare al Brescia un futuro completamente differente da quello che si poteva immaginare in passato.