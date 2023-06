Patatine piccanti: Jovana in intimo lascia senza fiato

Jovana Djordjevic resta in intimo e lascia tutti senza fiato: la modella rende lo spuntino piccante.

Fattasi conoscere principalmente per la sua apparizione nel 2022 a L’Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic è una delle modelle più apprezzate dal pubblico nostrano e non.

Moglie del calciatore Filip Djordjevic, Jovana ha iniziato la propria carriera da modella da giovanissima, quando aveva solo 18 anni e si è subito distinta per la sua sensuale bellezza che nel corso degli anni è divenuta sempre più straripante. La modella, tramite il suo profilo Instagram che vanta 360 mila followers, ha deliziato spesso i fan con degli scatti davvero bollenti che li ha mandati in tilt, mettendo in mostra un corpo che definire perfetto sembra quasi un eufemismo.

Quando posta, Jovana non delude mai i suoi follower che attendono con ansia i suoi aggiornamenti e nell’ultimo post la modella non si è smentita. Stavolta, Jovana ha deciso di prendere per la gola i fan nel vero senso della parola, rendendo uno spuntino con delle patatine davvero piccante, restando solo in intimo e stuzzicando oltre ogni modo la fantasia di chi la segue.

Jovana Djordjevic stuzzica l’appetito: lo spuntino diventa bollente

Jovana Djordjevic è una di quelle modelle capaci di rendere qualsiasi tipo di shooting davvero bollente e lo ha dimostrato anche nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Un post con il quale la modella ha stuzzicato tanto l’appetito quanto la fantasia dei fan e dove un semplice spuntino viene reso bollente dalla sua sensualità e dalle sue meravigliose forme.

In questo scatto, Jovana ha deciso di mostrarsi mentre mangia delle patatine e degusta un coppa gelato e lo fa indossando solo un intimo nero che mette in risalto le forme di un corpo davvero perfetto e delle gambe che sembrano scolpite nella roccia. Un post che ha mandato letteralmente in visibilio i fan sia stranieri che italiani che l’hanno ricoperta tanto di likes quanto di commenti dove hanno sottolineato con emoji e commenti la sua bellezza e la sua sensualità.

Ancora una volta, Jovana non si è smentita ed ha regalato ai fan l’ennesimo post di fuoco, prendendoli per la gola e facendoli restare di sasso. Con l’arrivo dell’estate ormai vicinissimo, i suoi follower si augurano di ricevere presto ulteriori aggiornamenti e sono curiosi di sapere come la modella saprà sorprenderli questa volta. Di una cosa, però, sono certi: Jovana non li deluderà e sarà capace di trovare un nuovo modo per farli restare a bocca aperta.