La Juve ha scelto: trovato il dopo Vlahovic

In caso di cessione di Dusan Vlahovic la Juventus ha già individuato il profilo giusto per l’attacco: tutti i dettagli.

La Juve si sta già muovendo sul mercato per cercare di assicurare ad Allegri (che pare abbia respinto le sontuose offerte giunte dall’Arabia Saudita) la migliore rosa possibile per una stagione dove i bianconeri devono tornare protagonisti. Un’altra annata come quella che si è appena conclusa non sarebbe accettabile per i tifosi, che si augurano di vedere arrivare alla Continassa qualche nuovo acquisto già nelle prossime settimane.

Tuttavia, prima di procedere con il mercato in entrata la Juventus ha bisogno di risolvere le situazioni che riguardano diversi suoi giocatori. La Signora cambierà pelle, dato che alcuni hanno già lasciato Torino: basti pensare ad Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno messo fine alla loro avventura in bianconero dopo una sola stagione. Anche Juan Cuadrado, in scadenza di contratto, potrebbe salutare la Juve dopo otto stagioni; stesso discorso per Alex Sandro, che potrebbe rescindere nonostante il rinnovo automatico per un altro anno scattato in seguito alle presenze raggiunte.

E per quanto riguarda i pezzi più pregiati? Proprio in queste ultime settimane si è tornato a parlare di Dusan Vlahovic, senza dubbio uno dei più deludenti in questa stagione così complicata per i colori bianconeri. La permanenza di Allegri sulla panchina della Juve sembra allontanare ancora di più l’attaccante serbo da Torino.

La Juve ha in pugno il sostituto di Vlahovic: trattativa avviata

Con il tecnico livornese non sembra esserci feeling e per questo la Juve ha fatto capire di essere disposta a sedersi al tavolo per ascoltare eventuali offerte per il centravanti della Nazionale serba. La Juve ha versato 80 milioni nelle casse della Fiorentina per arrivare a Vlahovic e pare che non sia disposta ad accettare offerte inferiori ai 70 milioni. Ma come si muoverà la Signora in caso di partenza di Vlahovic? Chi potrebbe prendere il suo posto?

Stando a quanto riportato su Twitter dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur la Juve avrebbe già individuato il profilo giusto per il reparto avanzato in caso di cessione del serbo. Si tratta di Folarin Balogun, attaccante dello Stade Reims, in prestito dall’Arsenal. Il 22enne, nato a New York e cresciuto nelle giovanili dei Gunners, ha totalizzato 33 presenze e 21 reti nella Ligue 1 che si è appena conclusa, finendo quarto in classifica marcatori dietro Mbappè, Lacazette e David.

Balogun sembra destinato a lasciare il Reims e fare rientro a Londra. L’Arsenal non fa sconti: il prezzo del giocatore è di 40 milioni di euro. Tuttavia, con l’eventuale cessione di Vlahovic la Juve avrebbe il denaro necessario per tuffarsi sul bomber newyorkese.