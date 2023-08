Buffon, addio al calcio: tutti gli affari fuori dal campo

Gianluigi Buffon ha detto basta, stop: è il suo addio al calcio dopo decenni di onorata carriera. Tanti sono i suoi affari fuori dal campo, andiamo a scoprire quali.

Gianluigi Buffon ha ufficializzato una notizia che era nell’aria da qualche settimana: il suo addio al calcio. Dopo quasi trent’anni di onorata carriera, anche il numero uno più famoso in Italia (e forse nel mondo) ha detto basta. A 45 anni suonati l’ex Nazionale ha deciso di appendere i guanti al chiodo dopo che nelle ultime stagioni era ancora protagonista con la maglia del Parma in serie B. E l’ha comunicato con un post Instagram in cui ha scritto poche ma semplici parole: “Finisce qua. Mi hai dato tutto, ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme”.

Come proseguirà la sua vita non è dato ancora sapere, sebbene ci siano forti voci che lo vorrebbero nello staff di Mancini della Nazionale italiana. Per un recordman come lui c’è sempre spazio. Ad ogni modo prosegua la sua vita inerente al calcio, di sicuro fuori non ci saranno troppi problemi per l’ex Juve, considerando tutti i suoi affari al di fuori del campo.

Buffon dice addio al calcio, gli affari fuori dal campo proseguono

Essendo uno dei calciatori di maggior successo, nel corso degli anni, il portiere ha investito in un vero e proprio patrimonio. Come riportato da Calcioefinanza, sono tantissimi i suoi possedimenti.

Di sicuro il principale e forse più importante è la Gb Holding srl, una finanziaria personale con l’ormai ex portiere unico socio. Si tratta di una holding con servizi pubblicitari e legati al marketing. Grazie ad essa gestisce anche degli investimenti come la Buffon Academy, lanciata nel 2021. Poi c’è il settore immobiliare, in cui è socio della GVG Immobiliare insieme ai suoi familiari: personalmente detiene il 20% delle quote. Si tratta di costruzioni e compravendita di immobili. Tra di essi c’è anche un hotel molto famoso, l’Hotel Stella della Versilia, in Toscana vicino Forte dei Marmi.

Parlando del settore alberghiero Buffon ha rilevato anche una quota pari del 4,19% della Ciga (Compagnia dei grandi alberghi) in cui si affittano appartamenti storici ai clienti altolocati e amanti di questo genere di cose. Essendo una quota minoritaria ci sono anche altri vip che hanno investito in questo settore. Infine, da poco, è imprenditore anche della Suolo & ambiente srl, per quanto riguarda il settore agricolo e immobilare.