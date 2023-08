Inter: Inzaghi resta senza attaccante, la scelta del club

Situazione di calciomercato di stallo per l’Inter che ora dovrà fare i conti con delle scelte in vista della nuova stagione. Simone Inzaghi è già stato avvisato dalla società per quanto sta accadendo.

Continuano a sfumare colpi per il club nerazzurro che la scorsa stagione ha concluso con la Finale di Champions League persa. Ora però sembra essere più complicata del previsto la situazione riguardo alcuni colpi.

Perché non è completa la rosa in vista della nuova stagione e bisognerà fare qualcosa per provare a definire dei colpi in vista del nuovo anno. Ora ci sono aggiornamenti per quanto sta accadendo.

Calciomercato Inter: sfuma un altro attaccante per Inzaghi

L’allenatore nerazzurro è stato chiaro, ma non c’era bisogno della sua richiesta per capire che all’Inter manca ancora una punta in vista della nuova stagione che inizierà tra qualche settimana. Esattamente tra 15 giorni per i nerazzurri. Perché da questa finestra di calciomercato sono andati via giocatori in quella zona di campo come Lukaku e Dzeko e adesso bisognerà capire come saranno sostituti e se lo saranno. Al momento è arrivato soltanto Marcus Thruam che si è aggregato ai due argentini Lautaro Martinez e Correa.

Tanti i giocatori finiti nel mirino del club nerazzurro che sta trattando più giocatori in diversi ruoli, ma non si sta concentrando poi chissà quanto per il ruolo di punta. Infatti, al momento ci sono delle notizie che riguardano il futuro del club nerazzurro che ha fatto sfumare il ritorno di Lukaku, ha mollato Morata e ora ha perso anche Scamacca che ha trovato l’accordo con l’Atalanta.

Una situazione non facile per i nerazzurri di Milano che ora dovranno capire che tipo di movimenti fare in vista di queste prossime settimane, le ultime per correre ai ripari e trovare una nuova punta da inserire nella rosa di Simone Inzaghi che chiede di completare la rosa e in particolare il proprio attacco all’Inter.

Inter: gli obiettivi in attacco

Al momento restano soltanto tre i giocatori nel mirino dell’Inter che possono essere acquistati nelle prossime settimane. Dopo che Scamacca è andato ora il club riaccende in maniera concreta i fari su Balogun dell’Arsenal ma non sarà facile vista l’alta richiesta del club londinese.

Ci sono poi però anche altre alternative, perché Beto e David sono due profili che piacciono davvero all’Inter, ma anche qui il prezzo è considerato elevato. Per questo motivo c’è il rischio che i nerazzurri restino senza punta.

Calciomercato Inter: le scelte per Inzaghi

Oltre a Balogun, David e Beto però l’Inter può pensare anche di fare un’operazione last minute per completare il reparto offensivo andando a riprendere Alexis Sanchez. Si è parlato anche di lui in queste ultime ore. La paura di Inzaghi è che alla fine non arrivi nessuno dopo che il club ha palesato la sua difficoltà nel chiudere un colpo in avanti.