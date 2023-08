Atalanta: risposta definitiva di De Ketelaere, ha deciso

Sono ore decisive per capire quello che sarà il futuro di Charles De Ketelaere che ora sembra aver preso una scelta definitiva riguardo la propria carriera tra Milan e Atalanta.

Perché il giovane talento belga sembra essere pronto a dare una svolta alla propria carriera e mentalmente pare abbia iniziato ad avere un altro tipo di atteggiamento rispetto a quando è arrivato in Italia la scorsa estate.

Adesso i tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera con una super stagione e bisognerà capire se ci sarà la sua risposta che può arrivare ancora in Italia, dove avrà una seconda occasione dopo le tante voci di mercato.

Calciomercato Milan: De Ketelaere scaricato

Sono ore decisive queste per quello che sarà il futuro di De Ketelaere che sarà lontano dal Milan. Perché dopo aver investito 35 milioni di euro per lui ora il club rossonero ha già deciso di scaricare il giovane talento che era arrivato tra il grande entusiasmo generale dopo aver concluso una stagione con 18 gol al Club Brugge.

Mai un gol però in rossonero e tante prestazioni sotto tono. Per questo motivo il Milan ha deciso già di scaricare De Ketelaere dopo soltanto un anno e non dargli altre occasioni in Serie A. Da capire come andrà a finire in vista delle prossime settimane per il giovane giocatore che può ritrovarsi da rivale in campionato con un’altra maglia.

Atalanta: risposta di De Ketelaere

Dopo l’incontro che si è svolto nelle ultime ore di venerdì sera e un accordo già definito con il Milan, l’Atalanta ora attende una risposta definitiva di De Ketelaere entro lunedì. Cresce l’ottimismo tra i bergamaschi per l’esito della trattativa secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio.

Entro le prossime ore quindi sembra attesa la risposta di De Ketelaere all’Atalanta ma nell’ambiente sembra esserci grande positività per la chiusura dell’affare tra i rossoneri e bergamaschi per il giocatore belga.

Formazione Atalanta: cosa cambia con De Ketelaere

Con l’arrivo di De Ketelaere non ci sarà nessun cambio di formazione di Gasperini per quella che sarà la nuova Atalanta in vista della prossima stagione. Il club bergamasco è tornato in Europa League e vuole dare tutto per arrivare fino in fondo in questa competizione europea, così come ottenere il massimo anche in Italia e provare a raggiungere di nuovo la zona Champions League.

Intanto, iniziano ad arrivare degli indizi riguardo quella che sarà la formazione dell’Atalanta con l’arrivo di De Ketelaere. L’allenatore ha intenzione di piazzare il giovane calciatore sulla trequarti di campo:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners/Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Lookman, Toure/Scamacca. Allenatore: Gasperini.