Buffon, passione auto: tutte le macchine del campione

Buffon ha deciso di appendere definitivamente i guanti al chiodo: il portiere ha una grande passione per le auto, ecco tutte le sue macchine

E anche l’ultimo eroe del 2006 lascia una volta per tutte il calcio giocato. Gianluigi Buffon ha scelto di dire basta e appendere i guanti al chiodo definitivamente. Quei guanti che ha indossato per tantissimo tempo, vestendo quasi i panni di un vero e proprio supereroe.

Già, perché è impossibile tenere il conto delle meravigliose parate di cui Gigi si è sempre reso protagonista nell’arco della sua straordinaria carriera. L’ex Juventus è riuscito a togliersi enormi soddisfazioni dal punto di vista sportivo, sia a livello di club che di nazionale. Gli è mancato soltanto il trionfo in Champions League, un qualcosa che lui ha inseguito per molti anni.

Ma evidentemente non era destino. Pazienza, potrà ‘accontentarsi’ dell’indimenticabile Coppa del Mondo alzata al cielo in Germania. Era un 9 luglio: tutti quel giorno ci siamo sentiti fieri di essere italiani. L’intero paese si è unito in un grande abbraccio che non dimenticheremo mai. E buona parte del merito di quelle notti magiche spetta proprio al classe ’78, che lo scorso gennaio ha compiuto ben 45 anni.

Buffon si è convinto a chiudere uno dei capitoli più belli della storia del calcio, sebbene il contratto col Parma fosse in scadenza il 30 giugno del 2024. Ma è bene non forzare la mano, lasciando spazio a chi è più giovane. Ad ogni modo, il calcio rimarrà una delle più grandi passioni di Gianluigi Buffon.

Non l’unica però. L’estremo difensore di Carrara, infatti, è anche particolarmente appassionato di automobili, tant’è che vanta diverse macchine nel proprio garage. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, uno dei suoi gioielli è la Maserati Quattroporte, ma non sono note le caratteristiche precise del modello che appartiene al portiere sin dai tempi in cui militava nelle fila del Paris Saint Germain, ossia dalla stagione 2018/19.

Gianluigi Buffon e la passione per le auto: ecco le sue macchine

Ma non sono soltanto le supercar ad attrarre l’attenzione dei calciatori. Buffon, infatti, ha preferito sempre spostarsi in una città abbastanza trafficata come Torino a bordo di una Fiat 500. Si tratta di una macchina semplice a livello strutturale.

Inoltre, è estremamente apprezzabile per quanto concerne la sua guidabilità. È un’automobile abbastanza prestante, che può raggiungere una velocità massima di 167 km/h. In più, per chi non lo sapesse, l’ex portiere della Juventus è stato pure il proprietario di un veicolo non proprio appariscente.

Il riferimento è alla Lancia Musa, un modello – prodotto dal 2004 al 2012 – che garantiva una discreta manualità, oltre ad una buona potenza a livello di motore. Insomma, Buffon ha sempre badato più al concreto che all’estetica. Ma le sue parate rimarranno un esempio di bellezza calcistica a dir poco intramontabile. Semplicemente Gianluigi Buffon, il numero uno.