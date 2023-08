Calciomercato, l’attaccante sta firmando: Milan beffato

Il calciomercato degli attaccanti parrebbe essersi finalmente sbloccato quest’estate dopo settimane di stallo. Stando alle ultime notizie, infatti, nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzata un’operazione super interessante.

A quanto pare, infatti, una big d’Europa starebbe limando gli ultimi dettagli per un’operazione di prospettiva niente male, dato che si sarebbe aggiudicata con un blitz a sorpresa uno degli attaccanti più talentosi dell’intero panorama calcistico mondiale.

Sul ragazzo nelle scorse settimane si era mosso in maniera concreta anche il Milan si Stefano Pioli, ma il temporeggiare per dare priorità all’operazione Musah ha fatto perdere notevolmente terreno al Diavolo che, in un niente praticamente, è stato beffato, nonostante c’erano sensazioni super positive in merito a queste trattative.

Calciomercato, Milan beffato: l’attaccante firma altrove

Nonostante i quasi otto acquisti messi a segno in questa finestra di calciomercato, l’estate del Milan non è tutta rosa e fiori come invece di potrebbe credere. Prima di fare la voce grossa e regalare tutti questi rinforzi a Stefano Pioli, il Diavolo è stato in diverse occasioni beffato, sensazione che però non ha provato per un pò e che presto potrebbe essere rispolverata.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan potrebbe presto dire addio ad uno dei suoi obiettivi di questo calciomercato. Chiusa la faccenda Musah, Furlani e Moncada stavano ora lavorando per cercare di regalare a Stefano Pioli una nuova prima punta da affiancare ad Olivier Giroud, ma a furia di prendere tempo il Diavolo è stato beffato sul tempo da un’altra big d’Europa, che con un blitz ha tolto da sotto al naso del Milan il principale obiettivo dei rossoneri.

Stando dunque a quanto riportato da il The Mail, il futuro di Alejo Veliz non sarà rossonero né tantomeno in Serie A, dato che il giovane bomber del Rosario Central parrebbe essere ad un passo dal trasferirsi al Tottenham in questo calciomercato.

Calciomercato, niente Milan: Veliz al Tottenham, le cifre

Nel corso delle scorse settimane il nome di Alejo Veliz è stato accostato con insistenza al Milan, ancora alla ricerca di una prima punta, ma l’aver già speso 100 e passa milioni non ha permesso ai rossoneri di affondare il colpo decisivo come fatto con gli altri rinforzi di quest’estate.

L’attaccante del Rosario Central piaceva e non poco a Pioli e Moncada, ma la potenza economica del Tottenham ha stravolto totalmente le carte in tavola. Gli Spurs, infatti, sarebbero pronti ad offrire ben 15 milioni di euro al Rosario Central per Veliz, così da battere sul tempo la concorrenza ed assicurarsi un profilo di prospettiva col quale andare a sostituire Harry Kane.

Milan, salta Veliz: ed ora?

Con Veliz sempre più vicino al Tottenham, il Milan ha da che valutare altri profili sui quali poter puntare per andare a rinforzare e completare il reparto offensivo di Stefano Pioli. La realtà dei fatti, però, al momento parrebbe esser un’altra.

Stando infatti a quanto riportato da Daniele Longo, visto l’arrivo di Okafor, il Milan potrebbe pensare di dedicarsi all’acquisto di una prima punta direttamente nella prossima sessione di calciomercato.