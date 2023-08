Buffon si ritira dal calcio: diventa subito dirigente, ecco dove

Gianluigi Buffon ha deciso di dire addio al calcio giocato a 45 anni: ora è pronto a iniziare subito la vita da dirigente.

Il portiere italiano più forte di sempre ha deciso di smettere con il calcio giocato dopo l’ultimo anno da grande protagonista con la maglia del Parma, dove la sua grande carriera aveva avuto inizio nel lontano nel 1995. Dopo 27 anni di calcio a grandissimi livelli, Gigi Buffon ha annunciato definitivamente l’addio, seppur il Parma avrebbe voluto trattenerlo almeno un’altra stagione.

L’addio di Buffon al calcio giocato non corrisponde, però, all’addio definitivo a questo mondo. Presto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale sul suo primo ruolo da dirigente.

Buffon lascia il calcio giocato: annuncio ufficiale

Dopo 27 anni di grande calcio, Gigi Buffon ha deciso di lasciare per sempre i guantoni e dedicarsi ad una nuova carriera. Il portiere classe ’78 ha deciso di chiudere con il calcio giocato proprio lì dove aveva iniziato: al Parma. Con i ducali ha vinto il suo unico trofeo internazionale con i club e ha deciso di tornare dopo il doloroso addio alla Juventus.

E dopo una stagione in cui si è solo andati vicino al raggiungimento della Serie A, Buffon ha deciso di salutare. Avrebbe voluto lasciare la “sua” Parma dopo l’ultimo anno nella massima serie, ma ha deciso di dire addio proprio in queste ore, anche per le condizioni fisiche che non sempre gli hanno garantito un rendimento al top.

Buffon lascia il campo da gioco ma non il calcio: è pronto ad iniziare la prima avventura da dirigente.

Buffon diventa subito dirigente: le ultime

L’addio di Gianluigi Buffon al calcio giocato era nell’aria già da un po’ di tempo e ora è praticamente realtà. Nononstante le insistenze della dirigenza del Parma, il portiere italiano più forte di sempre, ha deciso di lasciare il rettangolo verde e i pali per dedicarsi ad un mondo in giacca e cravatta.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Gianluigi Buffon sarebbe pronto a prendere parte nel mondo della FIGC e della Nazionale Italiana. Il presidente Gabriele Gravina sta cambiando l’asset generale e vuole inserire figure che hanno reso il calcio italiano il più grande di sempre.

Buffon può entrare nello staff dirigenziale dell’Italia. Secondo Il Giornale, la FIGC vuole innovare la dirigenza e portare volti noti al mondo intero per accrescere anche il valore e la credibilità del calcio italiano in giro per il mondo.

Buffon con l’Italia: può lavorare con Mancini

Il futuro di Gigi Buffon è ancora un rebus: con l’Italia sembra esserci già feeling e la voglia di stringere un accordo per continuare un’avventura che è durata circa 20 anni.

Non è neppure da escludere il suo inserimento nello staff di Roberto Mancini. Dopo il doloroso addio a Gianluca Vialli è venuta a mancare una figura di riferimento per il tecnico e anche per l’intero spogliatoio. E proprio Gigi Buffon potrebbe incarnare alla perfezione quelle doti.