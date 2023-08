In casa Lazio si sta vivendo un momento molto particolare con uno scontro di cui tanto si parla tra Lotito e Sarri: arriva l’annuncio ufficiale.

I biancocelesti sono al centro di numerose novità che possono cambiare l’inizio della nuova stagione. Ci sono molte difficoltà che il tecnico e la società non sembrano riuscire ancora a risolvere, anche se manca sempre meno all’inizio del nuovo campionato. Per Sarri è importante avere a disposizione una rosa forte e pronta ad un’annata che si preannuncia molto complessa, visto il ritorno in Champions League.

Tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito il rapporto si è deteriorato? Ci sono voci di una rottura interna che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi della Lazio.

Lazio, è caos per il rapporto Lotito – Sarri

La Lazio è tornata in Champions League dopo una stagione spettacolare, conclusa al secondo posto alle spalle di un Napoli indomabile e che non ha lasciato briciole e speranze a nessuno. Ciò a dimostrazione di un campionato su livelli più che alti per la squadra di Sarri che non partiva certamente con i favori del pronostico e ha ribaltato ogni griglia di partenza.

Ora per la Lazio è tempo di costruire una rosa forte e pronta ad affrontare una stagione altamente complessa, resa anora più difficile dalla partecipazione alla Champions League e dall’addio di un top player come Sergej Milinkovic-Savic.

Negli ultimi giorni si è parlato sempre più frequentamente di un rapporto deteriorato tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, con il tecnico addirittura pronto alle dimissioni.

Lazio, rottura Sarri – Lotito? Il comunicato ufficiale

In casa Lazio c’è un costante problema legato al rapporto tra Sarri e Lotito. Attualmente il calciomercato dei biancocelesti è fermo e nono sono arrivati i nomi che pensava potessero diventare biancocelesti sin dai primi giorni di calciomercato. Ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio, sono andati in scena diversi incontri tra le parti e il tecnico ha chiesto chiarezza.

Nei giorni scorsi è stato lanciato l’allarme: il rapporto tra Sarri e Lotito è terminato, è ai minimi storici e si è temuto l’addio.

La società, invece, questa sera, ci ha tenuto a smentire tutto. Il club ha voluto ribadire con forza che il rapporto tra le parti è ben saldo e coeso e gli intenti sono gli stessi: continuare a far grande la Lazio.

La Lazio annuncia azioni legali per illazione

Nel comunicato ufficiale emanato dalla Lazio questa sera si ribadisce che “il presidente Lotito e l’allenatore Sarri sono in piena sintonia nella gestione del mercato” e che intendono “rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”.

Inoltre la Lazio annnuncia azioni legali nei confronti di chi continuerà a creare “strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune”.