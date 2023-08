Piscina bollente: Valentina Vignali, scollatura esuberante

Bagno in piscina bollente per Valentina Vignali: la scollatura della cestista è esuberante e lascia tutti senza fiato.

Valentina Vignali è una delle cestiste più famose d’Italia non solo per il suo talento nella pallacanestro, ma anche per la sua grande bellezza che ha conquistato spesso e volentieri il grande pubblico.

Originaria di Rimini, dal 2021 la Vignali gioca per la Virtus Pavona ma oltre ad essere un’ottima giocatrice, ha avuto successo per aver svolto anche dei ruoli come modella ed essere comparsa molte volte i in TV. La cestista nel 2019 ha anche preso parte al Grande Fratello 16 ed è stata una degli opinionisti per le trasmissioni Mediaset Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Domenica Live.

La Vignali, ovunque è andata, ha sempre conquistato ed affascinato tutti per la sua immensa bellezza e non sorprende sia molto seguita via social dove regala spesso degli scatti bollenti che lasciano senza fiato. Il suo profilo Instagram conta circa 2,6 milioni di follower che lo visitano ogni giorno nella speranza di poter trovare degli update interessanti ai loro occhi. E nell’ultimo aggiornamento pubblicato, la Vignali ha deciso di soddisfare le loro aspettative con delle foto in piscina davvero roventi.

Valentina Vignali incontenibile: il bagno in piscina diventa rovente

Dopo una lunga stagione tra i campi da basket, Valentina Vignali si sta godendo del meritato riposo ed attualmente si trova a Roma come mostrato dalla cestista attraverso il suo profilo Instagram. La Vignali ha deciso di trascorrere un weekend nella Capitale dove si si è goduta con alcune sue amiche un bel bagno in piscina che, grazie alla sua prorompente bellezza, è diventato davvero rovente.

Attraverso il suo profilo social, infatti, la cestista ha voluto regalare ai suoi fan degli scatti dove si è mostrata incontenibile, indossando un costume che ha messo in evidenza una scollatura esuberante da togliere il fiato e non serve neanche lo zoom per apprezzarla. Il costume fa quasi fatica a contenerla e ciò ha mandato davvero in estasi i suoi follower, conquistati dal suo sensuale fascino.

Il post ha ottenuto un grande successo collezionando più di 75 mila like in poco tempo, così come tanti sono stati i commenti dei fan rapiti dalla sua bellezza. In molti, infatti, hanno sottolineato quanto sia stupenda e qualcuno si è voluto anche spingere oltre, definendola davvero divina. Ancora una volta, la Vignali è stata brava nel toccare il cuore dei suoi follower che attendono ora con ansia nuovi aggiornamenti che possano rendere la loro estate decisamente più calda.