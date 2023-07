Nuova offerta per Buffon: ha già accettato

Gigi Buffon ha da poco annunciato l’addio dal Parma in vista della prossima stagione. Nonostante ancora un altro anno di contratto l’esperto portiere non giocherà in Serie B con il club crociato il prossimo anno.

Tante occasioni che si sono presentate per lui in vista del futuro, perché tante società hanno pensato di offrirgli qualcosa di importante e capire se a 45 anni avesse avuto ancora la voglia di lanciarsi in una nuova sfida.

Arrivano aggiornamenti per quello che riguarda il futuro dell’ex portiere della Nazionale Italiana, che è pronto ora per affrontare quella che sarà una sfida completamente diversa d’ora in poi.

Calciomercato: Buffon ha deciso di cambiare

Nelle ultime ore sono arrivate le parole di Fabio Pecchia sulla scelta fatta da Gigi Buffon che ha scelto di non restare al Parma e in Serie B. Perché il giocatore ha deciso direttamente di lasciare il mondo del calcio giocato e cambiare la propria vita con una nuova scelta che potrebbe ora dargli l’occasione di affrontare in modo completamente diverso il resto della carriera, perché resterà comunque nel mondo del calcio.

Si parla di un ruolo veramente importante per lui, con la proposta che è stata avviata e presto potrebbe svoltare restando a lavorare in Italia e per qualcosa per cui ha lottato veramente tanto nel corso della sua carriera. Perché Buffon ha vestito la maglia di grandi club come Parma, Juventus, PSG e anche quella della Nazionale dell’Italia. E’ dal 1997 fino al 2018 che il giocatore ha difeso la porta della Nazionale giocando per ben 176 volte con quella della prima squadra (senza contare tutte le giovanili) e diventando uno di quelli con più presenze con la maglia azzurra.

Ora proprio con l’Italia può arrivare la chiamata per Buffon che non vede l’ora di iniziare e godersi quello che sarà il futuro nel mondo del calcio, ma dall’esterno.

Italia: offerta per Buffon per il dopo Vialli

A lanciare la notizia è Il Messaggero che parla dell’offerta dell’Italia di Roberto Mancini per Gigi Buffon per il dopo Vialli. Arriva la proposta della Nazionale per l’ormai ex portiere che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio giocato e potrebbe però subito essere inserito in un nuovo contesto.

Perché Il Messaggero parla dell’offerta dell’Italia per Buffon nell’affiancare Mancini con un ruolo importante nello staff del ct azzurro. Tanti cambiamenti con anche Bollini che diventerà il vice del ct azzurro. Per Gigi Buffon ruolo di capo delegazione, ricoperto fino a poco tempo fa, fino alla sua scomparsa, da Gianluca Vialli.

Italia: Buffon ha avvisato il Parma

Buffon ha già comunicato al Parma la sua decisione di dire addio e ora bisognerà capire se arriverà ad accettare l’offerta dell’Italia