Uefa: esclusi due grandi club dalle Coppe, decisione presa a Nyon

Situazione particolare quella che si è venuta a creare in queste ultime ore a Nyon dove arriverà la decisione definitiva della Uefa nelle prossime ore riguardo l’esclusione di due grandi club dalle Coppe.

Momento particolare quello vissuto in queste ore dai tifosi e le società che sono in ansia in vista della decisione che verrà presa nei confronti delle due squadre che rischiano di non poter partecipare ad ogni competizione targata Uefa.

Saranno decisive le prossime ore e capire anche che tipo di scelta sarà presa poi dai rispettivi club riguardo la possibilità di andare incontro ad un ricorso per provare a salvare la prossima stagione.

Uefa: esclusi due club dalle Coppe

Tanti problemi economici e di irregolarità in questi ultimi anni che sono venuti fuori anche a livelli importantissimi. Per questo motivo Uefa e Fifa si sono dovute attivare per provare a mettere luce riguardo quanto accaduto. Ora in questi ultimi mesi sono state tante le notizie che hanno fatto discutere riguardo illeciti messi in atto dai migliori club di tutta Europa. Delle manovre finalizzate a trovare una scorciatoia che però ora può solo portare a delle sanzioni davvero forti contro le società, due in particolare che sono in ansia.

Nel giro dei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva riguardo quella che sarà la scelta della Uefa di escludere le squadre dalle Coppe dei prossimi anni. Una notizia che torna a mettere ansia e terrore a giocatori, allenatori, tifosi e tutto il mondo del calcio che non può che restare a guardare. In tanti altri club rischiano di finire nei guai, perché non possono e non sono soltanto in pochi i club accusati.

Adesso anche un club italiano rischia seriamente in vista dei prossimi anni. C’è la notizia che conferma quello che può accadere nel giro delle prossime ore con la Uefa pronta a squalificare i club dalle Coppe.

Uefa: Juventus esclusa, Barcellona in ansia

Barcellona ammesso con riserva alla prossima edizione di Champions League: può essere escluso anche nei prossimi giorni dalla competizione. Arriverà una decisione finale da Nyon nei prossimi giorni. Come accaduto all’Osasuna negli ultimi mesi.

Continuano le indagini della Uefa su Barcellona dopo le squalifiche a Juve e l’Osasuna. I due principali club di Spagna e Italia però ora sono a serio rischio di non partecipare alle prossime competizioni.

Inchiesta Uefa: squalifica per più anni per Osasuna e Barcellona

In arrivo la decisione della Uefa contro Osasuna e Barcellona che possono rischiare anche più anni di squalifica dalle Coppe Europee. Decisive le prossime settimane con la Uefa che è pronta ad emanare una sentenza definitiva nei confronti dei due club.