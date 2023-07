Juventus: Giuntoli torna in Italia, il motivo

La Juventus si sta preparando per quella che sarà la nuova stagione. Ci sono tante notizie che riguardano i movimenti di mercato del club bianconero con Giuntoli.

Presto potrebbe chiudere delle nuove trattative il nuovo dirigente della Juve che è arrivato da poche settimane e sta lavorando già in piena sintonia con allenatore e il resto della società per rimettere in piedi qualcosa di importante.

Il club ha intenzione di affondare dei colpi in entrata, ma prima dovrà fare delle operazioni in uscita. Lo sa bene la società che dovrà aspettare ancora qualche giorno per evitare di svendere e lasciar partire tutti con i giusti tempi.

Calciomercato Juventus: Giuntoli ritorna in Italia

A lavoro la Juventus negli Stati Uniti che sta svolgendo il ritiro pre estivo che potrebbe risultare decisivo per il futuro del club bianconero che sta pensando di capire che tipo di mosse fare dal punto di vista del mercato. Ci sono diversi giocatori pronti ad essere messi alla porta da parte del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha avuto le chiavi del mercato bianconero tra le mani in vista della prossima stagione e del futuro.

Saranno giorni decisivi i prossimi per la Juve che dovrà valutare il futuro di alcuni di questi giocatori e per questo motivo ci sarebbe stato un ritorno importante del dirigente che ora dovrà rimboccarsi le maniche e mettersi sotto con il lavoro. Bisognerà capire dopo un confronto con i giocatori in uscita che tipo di mosse fare dal punto di vista del calciomercato ecc.

Non è del tutto chiaro quello che accadrà in vista del prossimo anno ad una squadra che ha tanti giocatori in lista di uscita. Sono diversi gli esuberi dei bianconeri che potrebbero definire le trattative in un senso o nell’altro. Infatti, ci sono ora dei nuovi aggiornamenti che riguardano le mosse che farà Giuntoli ora che è tornato in Italia per lavorare con la Juventus al meglio.

Cessioni Juve: Giuntoli manda via gli esuberi

Cristiano Giuntoli sta tornando in queste ore dagli Stati Uniti (domenica il ritorno in Italia), per avere un confronto con Giovanni Manna a Torino per il bene della Juventus. Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport la Juve è pronta a chiudere alcune cessioni.

Sono diversi i giocatori in lista di sbarco da Torino che potrebbero portare degli investimenti importanti alla Juventus che ora con Giuntoli proverà il prima possibile a chiudere quei giocatori che non faranno parte del progetto di Allegri.

Juventus: 4 giocatori in uscita

Giuntoli torna a Torino per lavorare sulle cessioni della Juventus con 4 nomi in lista per dire addi ai colori bianconeri. Infatti, ci sono Denis Zakaria che è vicino al West Ham, così come gli altri colpi McKennie, Luca Pellegrini e Leonardo Bonucci.