Bye Bye Serie A: sta per volare in Premier League!

Un grande protagonista del campionato di Serie A è a un passo dalla Premier League: beffate Inter e Juventus.

La Serie A continua a perdere grandi protagonisti. E non solo per colpa delle offerte folli provenienti dall’Arabia. Nel periodo in cui molti sono preoccupati dalle mire espansionistiche del calcio arabo, la Premier continua a non essere da meno.

A suon di milioni, le ricche squadre inglesi sono infatti in grado di proporre ai giocatori degli altri campionati stipendi importanti e il fascino di una competizione senza eguali. Un fascino a cui potrebbe presto cedere anche un grande protagonista della Serie A negli ultimi anni, regalando alle big italiane, su tutte Juventus e Inter, l’ennesima beffa.

In questo momento bisogna arrendersi all’evidenza: il calcio italiano, come quello francese, portoghese, tedesco e addirittura spagnolo, si trova tra due fuochi. Da una parte i petroldollari arabi, in grado di convincere con proposte irrinunciabili molti campioni più o meno affermati del nostro calcio. Dall’altra le sterline degli inglesi, che possono offrire non solo stipendi importanti (superiori a quelli della Serie A, seppur non competitivi con quelli arabi), ma soprattutto una vetrina senza eguali al mondo.

Tutti vogliono giocare in Premier, anche in squadre sulla carta meno blasonate di alcune big europee. Lo dimostra l’apertura di un giocatore della Serie A nei confronti di una squadra inglese che in teoria non potrebbe competere con club come Inter e Juventus. Tra la teoria e la pratica, in questo calcio contemporaneo, c’è una distanza abissale.

Beffa per Juve e Inter: il talento viola può finire in Premier League

Per un caso del destino, uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni della Fiorentina, il difensore brasiliano Igor, potrebbe giocare dal prossimo anno in Premier League, e in particolare a Londra, la stessa città del West Ham che ha beffato i viola di Italiano nella finale di Conference League.

A puntare sul forte difensore classe 1998, già nel mirino di Inter e Juventus in passato, non sono stati però gli Hammers, bensì un’altra squadra londinese di grande storia, anche se dal blasone minore: il Fulham. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, l’addio di Igor alla Fiorentina non è scontato ma è probabile, e al momento in pole per il giocatore ci sarebbe proprio la squadra bianconera che gioca nell’affascinante Craven Cottage, l’impianto che sorge sul terreno in cui esisteva fino all’Ottocento il cottage del barone Craven.

Commisso non ha però alcuna intenzione di svendere il proprio giocatore, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. La sua richiesta parte quindi da 25 milioni di euro. Tanti forse anche per un ricco club di Premier, visto che il Fulham al momento avrebbe fatto capire di non avere intenzione di arrivare a un investimento così elevato. Le trattative però sono appena iniziate, e non è impossibile ipotizzare che la chiusura possa essere trovata a un prezzo leggermente più basso.