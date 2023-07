Calciomercato: arriva Zapata in attacco, firma con un’altra italiana

In questi anni Duvan Zapata ha incantato la Serie A con la maglia dell’Atalanta, ma a quanto pare la sua avventura a Bergamo sembrerebbe esser giunta ai titoli di coda. Il bomber colombiano, infatti, parrebbe essere ad un passo dall’addio in questo calciomercato.

L’esplosione di Hojlund ha decisamente fatto cambiare le gerarchie di Gasperini, ed a quanto pare questo non pare essere andato già a Duvan Zapata che, ora, a 31 anni, potrebbe provare una nuova esperienza in carriera.

Rimanere all’Atalanta dovrebbe essere la sua priorità, anche perché vorrebbe giocarsi il posto da titolare con Hojlund, ma a quanto pare per l’ex Sampdoria si sarebbe palesata un’opportunità irrinunciabile, sempre in Serie A, che sarebbe pronto a cogliere al volo. A fronte di questo, dunque, potremmo dire che è mera questione di tempo prima che Zapata lasci Bergamo in questo calciomercato.

Calciomercato, il colpo in attacco è Zapata: ecco dove va

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Duvan Zapata in questo calciomercato datoche, dopo anni in quel di Bergamo, il bomber colombiano potrebbe dire addio all’Atalanta. Le gerarchie di Gasperini, con l’esplosione di Hojlund, sono cambiate, e con una Copa America ed un Mondiale in vista, il classe 1991 ha intenzione di trovare continuità fisica e minutaggio, cosa che in maglia Dea potrebbe non avere.

Per questo motivo Zapata, insieme al suo entourage, starebbe valutando seriamente alternative per il suo futuro, facendo dunque prendere sempre più quota alla possibilità di lasciare l’Atalanta. Essendo un attaccante di un certo calibro, il nome dell’ex Sampdoria è stato accostato a tantissimi club nel corso di questo -quasi- primo mese di calciomercato, ma la volontà di continuare a giocare ad alti livelli è tanta, ed è anche per questo motivo che Zapata starebbe spingendo per rimanere in Europa ed in Serie A, volontà che potrebbe essere esaudita. Infatti l’attaccante della Dea potrebbe continuare a giocare in Italia anche nella prossima stagione, visti gli ultimi movimenti di mercato che lo vedono coinvolto.

Stando infatti a quanto riportato da TuttoAtalanta, Duvan Zapata è l’ultima idea per l’attacco del Monza di Raffaele Palladino. Una volta definito il proprio futuro societario, il club brianzolo sarebbe pronto a sedersi al tavolo con l’Atalanta per trattare il trasferimento del colombiano.

Monza-Zapata: l’Atalanta fissa il prezzo

Il Monza vuole compiere un importante salto di qualità nella prossima stagione, così da poter provare a puntare anche all’Europa. Per farlo c’è bisogno di alzare il tasso tecnico della squadra, e per farlo Raffaele Palladino avrebbe pensato innanzitutto a Duvan Zapata.

L’attaccante colombiano è in pratica in uscita dall’Atalanta, e questo potrebbe renderlo una vera e propria opportunità per il Monza in questo calciomercato. A fronte di questo c’è ora da capire solo la volontà del giocatore e le richieste economiche della Dea che, stando a dati Transfermarkt, potrebbero aggirarsi attorno agli 8 milioni di euro.

Monza: per Zapata la concorrenza è tanta

Il Monza deve stare attento, perché su Duvan Zapata c’è l’interesse di diversi club in questo calciomercato. I Bagai hanno dunque da che affrettare i tempi se vogliono davvero ingaggiare il colombiano, anche perché, stando alle ultime notizie, l’attaccante dell’Atalanta ha offerte anche dall’Arabia Saudita, con la quale a livello economico non c’è alcuna competizione. Decisive nella scelta finale, dunque, saranno la volontà e l’ambizione di Zapata.