Serie A, cessione del club: “Andiamo avanti”

La stagione è ufficialmente iniziata dopo la presentazione del calendario di Serie A. Le squadre sono tornate in campo iniziando le loro rispettive preparazioni atletiche, sembra essere tutto perfettamente in ordine, eppure c’è il futuro di un club italiano che deve essere ancora definito.

Questo di certo non fa felici i tifosi che, in vista della stagione che sarà, vogliono certezze sui piani e le ambizioni della società che, senza una base solida alle spalle, rischia di non avere vita lunga. A mettere però ordine alle faccende è stato alla fine l’amministratore delegato che, con un semplice: “Andiamo avanti”, ha messo a tacere ogni voce.

La sensazione è dunque che a breve, prima ancora di quanto effettivamente ci si aspetta, verrà messa una volta e per tutte la parola fine relativa alla questione sulla cessione del club di Serie A.

Serie A, quale futuro per il club? Parla l’ad

Le prossime saranno settimane decisive per scoprire il futuro societario del club di Serie A, che dopo il terremoto dello scorso mese pare essere ancora fortemente in bilico. L’intenzione dei tifosi e dell’attuale società è ovviamente quella di riuscire al più presto a risolvere questa situazione, anche per il bene della squadra stessa che rischia di risentirne in vista della prossima stagione.

Nel corso di questi giorni, non a caso sono state ipotizzate tante cose per il club, ma a quanto pare la soluzione più plausibile riguarderebbe la cessione dello stesso, operazione possibile ma sicuramente non semplice. Di acquirenti, comunque, ce ne sono, il fatto è che nessuno di questi pare abbia fatto dei passi concreti per cercare di prelevare la società, stizzendo la piazza che altro non vorrebbe che chiarezza. Questa, però, sarebbe in qualche modo arrivata nelle scorse ore con un’uscita pubblica dell’amministratore delegato che, ai microfoni di SkySport, ha proprio parlato del futuro imminente del club.

Adriano Galliani al momento ha infatti escluso, a sorpresa, ogni possibilità che il Monza possa essere ceduto, anche se alla fine ha rimandato discorsi del genere alla Fininvest. Lui, dall’alto degli incarichi che gli spettano, ha detto: “Con me parlato solo di calciomercato”.

Futuro Monza: Galliani ha le idee chiarissime

Dall’addio di Silvio Berlusconi si sono iniziate a susseguire una molteplicità di voci in merito al futuro societario del Monza, che senza il suo presidente rischia di essere fortemente in bilico. In questi giorni si è infatti parlato della possibilità di Fininvest di cedere il club brianzolo, discorso che è stato affrontato anche da Adriano Galliani nelle scorse ore.

Ai microfoni di SkySport, però, l’amministratore delegato dei Bagai è sembrato essere molto chiaro in merito a quello che ne sarà del futuro suo al Monza e del Monza. L’ex Milan ha infatti detto: “Futuro Monza? Io non ne parlo. Però posso dirvi però che ho intenzione di andare avanti con questo club sino a quanto Fininvest me lo permetterà”.

Cessione Monza: ecco chi è interessato

Le parole di Galliani hanno lasciato in parte intendere come per ora sia complicato che il Monza possa essere ceduto in breve tempo, ma Fininvest ha intenzione di uscire dal calcio, e prima o poi questo passaggio di consegne avverrà.

Non sarà però difficilissimo trovare acquirenti, visto che sul club brianzolo c’è l’interesse di diversi investitori importanti. Su tutti spicca il nome della nota azienda austriaca RedBull, ma ci sono comunque da considerare interessi dall’Arabia Saudita e dall’America. Staremo a vedere.