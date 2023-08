Ultim’ora Serie A, comunicato ufficiale sull’infortunio: c’è l’esito sulla lesione

Nel corso dell’ultima sfida giocata in Serie A, nell’ultima giornata disputata in campionato, c’è stato un infortunio che ha mandato in apprensione il suo club.

Il tecnico e anche i Fantallenatori lasciati col fiato sospeso, per l’infortunio del calciatore nell’ultimo Cagliari-Inter, con la notizia che è giunta questa sera in merito all’esito degli esami strumentali che si sono svolti dopo l’infortunio subìto nel monday night in Sardegna.

Perché subito si è temuto il peggio, considerando quanto era stato trascorso dal giocatore stesso che, nel suo recente passato, ha subìto un terribile infortunio legato alla lesione del crociato. In serata, il tanto atteso comunicato ufficiale è arrivato.

Ultim’ora in Serie A, arriva il comunicato sull’infortunio

Il club, dopo la sfida disputata lunedì sera tra Cagliari e Inter, ha svelato gli aggiornamenti del proprio attaccante a seguito dell’infortunio che lo ha costretto al cambio nella stessa sfida.

Si è andati cauti sulle sue condizioni, nel corso della giornata di ieri, cercando di capire a fondo quale problema ha riscontrato lo stesso calciatore del quale, il club sardo, ha svelato oggi le notizie in aggiornamento.

Perché è il Cagliari ad aver svelato le condizioni di Leonardo Pavoletti, dopo l’infortunio subìto contro l’Inter. Nel comunicato ufficiale, apparso sul sito del club dei sardi, le condizioni del centravanti ex Napoli e Genoa, tra le altre.

Cagliari, infortunio Pavoletti: le condizioni

Quello che segue, è il comunicato del Cagliari ufficiale in merito alle condizioni di Leonardo Pavoletti. Ecco cosa scrive il club sardo in serata, rivelando che si è trattato solo di un enorme spavento, perché non ci sarebbe lesione: “Nel pomeriggio, Leonardo Pavoletti si è sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali che hanno riscontrato problemi alla coscia sinistra. Ma, gli stessi esami, hanno riscontrato e confermato solo un affaticamento ai flessori e non è stato evidenziato alcun problema legato a delle lesioni. Il calciatore sarà comunque monitorato giorno per giorno”.

Leonardo Pavoletti dunque scongiura il problema al ginocchio, si tratta solo di un affaticamento che non gli ha permesso di completare il match contro l’Inter, nella gara persa per due reti a zero a favore del club nerazzurro.

Ultime Cagliari, Pavoletti in campo subito? Le ipotesi

Il Cagliari ha voglia di macinare punti e vuole affidarsi al suo capitano. Occhio però alla soluzione che vedrà Zito Luvumbo come principale giocatore del reparto offensivo di Claudio Ranieri, che potrebbe far riposare Pavoletti dopo il problema del suo infortunio riscontrato nell’ultima gara contro l’Inter. Tant’è che, per le probabili formazioni in vista della sfida dei sardi contro il Bologna, al Dall’Ara, ci sono in campo appunto Luvumbo e Oristanio. Occhio anche all’appena arrivato Petagna, che scalpita.