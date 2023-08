Cessione Amrabat, ore decisive: ancora due big in corsa

Sono ore decisive per la cessione di Amrabat: due le big ancora in corsa sul centrocampista marocchino della Fiorentina

Le ultime ore di mercato diventano decisive anche per la cessione di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino della Fiorentina vede ancora due big in corsa su di lui. La voglia di cambiare aria per fare uno step in più nella propria carriera è da tempo nei pensieri dell’ex Verona, desideroso di provare una big del calcio europeo. Ma con il passare del tempo la proposta giusta non sembra essere arrivata.

Il Milan, l’Atletico Madrid, la Juve, in passato il Barcellona: mezza Europa vuole il giocatore ma nessuno riesce a soddisfare la richiesta da almeno 30 milioni di euro del patron Commisso. Ecco perché con il passare delle settimane la sua permanenza a Firenze è stata sempre più probabile, fino a questi ultimi giorni di mercato.

Le ultime ore di mercato saranno anche decisive per capire il futuro del centrocampista. La sua volontà è nota, quella di lasciare Firenze. Ma sarà davvero così? In caso contrario dovrà ricucire uno strappo con la piazza e con la squadra, tornando a disposizione del tecnico Italiano. Ma quali sono le squadre che sembrano vicino a prenderlo? Sembrano ne siano rimaste due: il Napoli e il Manchester United.

Cessione Amrabat, ore decisive: due big in corsa

La prima in Italia dove gioca stabilmente dal 2019 (prima al Verona, poi appunto a Firenze), gli permetterebbe di restare nel nostro paese che ormai lo ha adottato. La seconda in Premier League, il suo sogno.

Partiamo da quella della serie A. Si tratta come detto del Napoli, che a sorpresa si è inserita per il centrocampista e prova a piazzare il colpo. La pista è concreta ma si attende una mossa ufficiale da parte del patron De Laurentiis, sempre alla ricerca di un centrocampista.

La seconda pista è l’evergreen quando parliamo di Amrabat. Ovvero il Manchester United, la squadra che per prima sembrava interessata ad acquistarlo, salvo poi prendere tempo. L’interesse dei reds è risaputo ed è sempre vivo, ma per ora non c’è stata l’accelerata decisiva. La volontà del giocatore sarebbe proprio quella di andare a giocare in Premier League, quindi la pista Manchester lo accontenterebbe. Le ultime ore di mercato ci diranno come andrà a finire.

Ma come spiegato dalla dirigenza Viola il giocatore partirà solo se arriverà un’offerta che accontenterà tutte le parti. Altrimenti resterà e con grande professionalità si calerà di nuovo nella realtà gigliata, tornando arruolabile per Italiano. C’è da dire che in questo primo scorcio di stagione il campo non l’ha mai visto.

