Colpo pazzo del Frosinone: fatta per il gioiello del Real Madrid

Si è scatenato, negli ultimi giorni, il Frosinone. Il calciomercato lo vede protagonista anche sul colpo dal Real Madrid.

Un colpo pazzo legato al talento che è seguitissimo dalle big d’Europa, col Real Madrid che è stato disposto a cederlo in Serie A per dargli modo di valorizzare il suo talento. Un talento che giocherà titolare ai Ciociari, facendo vivere letteralmente un sogno al club gialloblu che, dopo aver battuto l’Atalanta, con Eusebio Di Francesco stanno costruendo un progetto importante, con la volontà di affermarsi in Serie A.

Allo Stirpe e in occasione dell’ultima partita, appunto, il ds aveva dichiarato che ci sarebbero voluti ancora diversi colpi per vedere il vero Frosinone. E adesso che il club sta chiudendo il mercato in questa estate, la squadra sta finendo di costruirsi, per essere così pronta al campionato che dovrà affrontare.

Calciomercato Frosinone, pazzo colpo dal Real Madrid: è fatta

Ha condiviso lo spogliatoio e una titolarità al Borussia Dortmund anche con quello che risulta essere, ad oggi, il miglior centravanti al mondo. Ha vissuto esperienze in prestito appunto, prima al Borussia Dortmund e poi al Girona.

Il Real Madrid appunto, dopo alcuni prestiti già vissuti, vuole valorizzare definitivamente il talento di uno dei suoi migliori giovani calciatori e con l’occasione che arriva al Frosinone, è disposto a cederlo in prestito secco.

Adesso giocherà in Serie A perché il brasiliano Reinier sbarca al Frosinone, a sorpresa, diventando un colpo di enorme prestigio arrivando dal Real Madrid.

Mercato Frosinone, arriva Reinier: chi è il gioiello del Real Madrid

Il calciatore del Real Madrid, il brasiliano classe ’02, giocherà in Serie A e al Frosinone. Lo fanno sapere i colleghi di Sky Sport che svelano l’acquisto a titolo temporaneo che sarà presto ufficiale, dal Real al club dei Ciociari. Il Frosinone ha concluso un affare incredibile, considerando quella che è la caratura del calciatore che ha vissuto già esperienze importanti come quella al Borussia Dortmund nell’anno pandemico quando, da giovanissimo, ha condiviso il club con Bellingham – ora al Real Madrid – ed Erling Braut Haaland.

Real Madrid, Reinier spedito al Frosinone: dove può giocare

Sarà compito di Eusebio Di Francesco, valorizzare quello che è il talento brasiliano. Reinier è il gioiello che dovrà trascinare il Frosinone verso la salvezza e, il calciatore, può giocare in ogni ruolo della trequarti offensiva. Per Di Francesco sarà un vero e proprio jolly, sia perché potrà giocare come mezz’ala del suo centrocampo a tre, sia come esterno offensivo del suo tridente, accanto a Cheddira e uno tra Baez, Harroui e Kaio Jorge.