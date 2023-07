Calcio in lutto: aveva solo 20 anni, il messaggio di cordoglio del club

Lutto nel mondo del calcio, scomparsa prematura di un giovane calciatore italiano.

Una promessa del calcio che ha perso la vita, col messaggio di dolore del club che ha salutato attraverso i propri canali ufficiali.

Ad annunciare la notizia è stata la redazione di Sky che nella propria edizione odierna del telegiornale che va avanti 24 ore su 24, ha svelato quanto è accaduto, col mondo del calcio che perde il giovane giocatore di 20 anni.

Calcio in lutto: incidente e tragedia, la notizia rivelata da Sky

Conduceva una doppia vita, da giocatore e da lavoratore, il giovane calciatore della Virtus Afragola che è morto in un tragico incidente.

A riportare la notizia sono i colleghi di Sky TG 24 che hanno svelato quanto accaduto a Raffaele Vergara, scomparso a soli 20 anni per un tragico evento sul posto di lavoro.

La tragedia si è consumata in Campania dove, l’operaio e anche calciatore della Virtus Afragola, è morto nel corso di una normale giornata lavorativa. Purtroppo è arrivata la tragica notizia legata all’incidente con un macchinario della ditta Delifood che ha incastrato il suo corpo all’interno e non c’è stato praticamente nulla da fare. Nei dettagli hanno svelato, i colleghi dell’emittente satellitare, cos’è accaduto a Raffaele Vergara, giovane giocatore della Virtus Afragola.

Virtus Afragola, è morto Raffaele Vergara: il messaggio di cordoglio

È il club della categoria di Promozione a rilasciare un comunicato su Raffaele Vergara, giovane calciatore scomparso alla prematura età di 20 anni. Una notizia che ha fatto presto il giro del web, con i media nazionali che hanno riportato la notizia per quanto accaduto nel napoletano. Una notizia, seguita poi dal comunicato ufficiale della Virtus Afragola.

Ecco cos’ha pubblicato il club sui canali ufficiali: “È con la morte nel cuore che la Virtus Afragola annuncia la prematura e tragica scomparsa del nostro amato Raffaele Vergara. Passione e talento, un leone in campo, lottava su ogni pallone giocandolo come se fosse l’ultimo. Mai una parola fuori posto, un giovane da esempio per tutti. Ciao Rafè”.

Scomparso Raffaele Vergara: cos’è successo al giocatore della Virtus Afragola

È morto sul colpo, il giocatore della Virtus Afragola, squadra di Promozione, Raffaele Vergara. Secondo la ricostruzione fatta dalla stessa fonte, lavorava come operaio all’interno della ditta a Frattamaggiore dove sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario che la ditta Delifood usa per macinare le spezie. Morto sul colpo e non c’è stato niente da fare per il giovane giocatore della Virtus Afragola classe 2003.