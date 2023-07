Inter, è ufficiale Cuadrado: accoglienza gelida di un ex rivale – FOTO

È ufficiale l’approdo di Juan Cuadrado all’Inter, dopo i malumori generali dell’ambiente Inter attorno l’operazione.

Dovrà farsi valere in campo, dimenticando la sua juventinità, come esplicitamente espresso dai tifosi dell’Inter che hanno spiegato a Cuadrado, attraverso uno striscione che ha accolto così il colombiano, com’è la sua avventura a Milano da oggi in poi.

Non solo i tifosi, perché c’è un calciatore ed ormai ex rivale ai tempi del derby d’Italia tra Inter e Juventus, che dà il “benvenuto” al giocatore. Attraverso una foto, postata sulle sue Instagram stories, uno di quei calciatori che in più occasioni ha duellato in campo contro Cuadrado nelle sfide tra Inter e Juventus, ha deciso di accogliere in maniera “gelida” il suo ex rivale.

Cuadrado è ufficiale: annuncio dell’Inter, accoglienza gelida

Accoglienza gelida dei tifosi nei riguardi di Juan Cuadrado, praticamente da bandiera della Juve a nuovo giocatore dell’Inter.

Un mercato senza esclusione di colpi e non è mancato qualche commento di troppo, tra i negativi, nell’accoglienza che i tifosi dell’Inter hanno riservato a Juan Cuadrado, tra i commenti del post ufficiale pubblicato dalla società del Biscione.

I nerazzurri hanno pubblicato, nel corso dell’ultima ora, il comunicato ufficiale su Juan Cuadrado, annunciandolo con una foto in nerazzurro, pubblicata sui social. Stessi social che vedono protagonista un calciatore tanto amato a Milano, ex Inter ai tempi della rivalità sulla fascia proprio con Cuadrado. Si tratta di Ivan Perisic che ha pubblicato, nelle sue stories, un “meme” sulla vicenda della trattativa inaspettata, appunto, tra l’Inter e l’ormai ex Juventus, Juan Cuadrado.

Inter, Perisic non dimentica la rivalità con Cuadrado: la foto di benvenuto

Legatissimo all’ambiente Inter, Ivan Perisic ha pubblicato una foto per accogliere – in maniera gelida – il suo ex rivale ai tempi della sfida a tutta fascia con Cuadrado.

Più volte entrambi hanno dato spettacolo in Serie A, andando di fronte più volte a discussioni accese in mezzo al campo. Quella che segue, è la foto postata da Ivan Perisic, che accoglie in maniera “gelida” così Cuadrado, nel mondo Inter.

Inter, ecco Cuadrado: le prime dichiarazioni coi nerazzurri

Dimenticando il suo passato alla Juventus, quello che segue, è il comunicato da parte dell’Inter sulle parole di Juan Cuadrado: “Sono molto felice di essere qui. Sono felice di essere in una delle più grandi squadre d’Europa. Avevo tante proposte in Italia, questa è casa mia, parliamo di una squadra con un’enorme storia e per me è una scelta importantissima. Sono sicuro che questa sia la mia scelta migliore”.