Morata alla Juve: arriva la risposta dell’attaccante

Alvaro Morata ha incassato almeno 3 chiamate dai club di Serie A: intanto il retroscena sulla Juve può cambiare tutto.

Romelu Lukaku e Alvaro Morata sono i due veri tormentoni del mercato in questa sessione di trattative, e sono inevitabilmente legati l’uno all’altro.

Se per il belga le porte dell’Inter sono ormai chiuse, l’attaccante dell’Atletico Madrid è uno dei possibili sostituti scelti da Ausilio e Marotta. Classe e senso del gol non si discutono, ma ciò che convince pienamente i nerazzurri è quell’esperienza in Serie A e in Champions League che Inzaghi chiede nel prossimo attaccante da affiancare a Lautaro Martinez.

Il vero ostacolo, almeno al momento, è superare la concorrenza della Roma e della Juve, che a fari spenti lavora sul ritorno dello spagnolo.

I contatti sono avviati da tempo e la sensazione è che prima ci sia da accontentare l’Atletico Madrid, già chiaro nel fissare il presso del centravanti. In una situazione che si complica, scatenando una vera e propria asta, c’è intanto un presa di posizione di Morata, ed è tutta in una risposta alla Juve destinata a rappresentare un invito chiarissimo a fare in fretta.

Morata-Juve, il messaggio è chiaro: ecco gli sviluppi

Il primo a muoversi nelle prime battute di questo mercato estivo è stato Tiago Pinto. L’indicazione arriva da José Mourinho, grande estimatore di Morata che apprezza la sua capacità di aprire spazi e di giocare di sponda con i tanti uomini di fantasia in organico nei giallorossi. Negli ultimi giorni la pista si è infatti infuocata, ma a Roma devono fare i conti con la concorrenza dell’Inter e della Juve, decisa ad effettuare un sondaggio per il centravanti di Madrid.

I retroscena, svelati da alcuni tabloid spagnoli spiegano però che Morata sarebbe in trattativa avanzata proprio con Tiago Pinto. La Roma avrebbe infatti trovato un ostacolo non da poco nella valutazione di Andrea Berta, deciso a non scendere da una cifra che si aggira fra i 15 e i 20 milioni di euro. Quello che per molti sembra un intralcio non da poco, sembra però facilmente superabile da una sorta di accordo verbale fra i due club.

I sondaggi della Juve con lo staff di Morata hanno incassato infatti una risposta chiara. Morata avrebbe chiarito di essere in trattativa molto avanzata con la Roma, che in questa fase sembra aver chiesto tempo per soddisfare le richieste del calciatore e dei Colchoneros con l’intenzione di fare in fretta per chiudere l’affare. Solo un blitz deciso con cifre al rialzo potrebbe inserire prepotentemente nella corsa Giuntoli e anche Ausilio, ma la sensazione è che Tiago Pinto e Mourinho siano decisi a fare in fretta per bruciare tutti, con in mano l’ok di un calciatore pronto al terzo ritorno in Serie A, questa volta lontano da Torino.