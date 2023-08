Calciomercato, accordo con Zapata: firma con la big e resta in Serie A

Duvan Zapata lascia l’Atalanta e firma per una big di Serie A: svelato anche il prezzo, ecco le ultimissime riguardo questo cambio di maglia.

L’arrivo di Scamacca all’Atalanta ha chiuso le porte per Duvan Zapata che è ad un passo dall’addio. Il colombiano, reduce da una stagione deludente chiusa con soli due gol in campionato, è pronto a lasciare il suo attuale club per vivere un’esperienza in una big del calcio italiano. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questo affare di mercato riguardo il calciatore che ha aperto all’addio.

E’ tutto pronto per l’addio dall’Atalanta di Duvan Zapata. Il colombiano è pronto a lasciare il club bergamasco ma non la Serie A. Nel suo futuro, infatti, c’è ancora l’Italia con la big che è pronta a scommettere sul calciatore che ha tanta voglia di rivalsa dopo l’ultima deludente stagione. Nel corso della stagione 2022-2023 ha totalizzato 27 presenze fra Serie A e Coppa Italia, realizzando solo 2 gol e 5 assist. Numeri deludenti condizionati soprattutto dalle sue condizioni fisiche. Adesso si prospetta una stagione diversa e già questo trasferimento potrebbe cambiare il suo futuro.

Calciomercato: sondaggio con l’Atalanta per Zapata, il colombiano resta in Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato dopo l’addio di Hojlund, l’Atalanta si appresta a chiudere anche per la cessione di Duvan Zapata.

L’attaccante colombiano è molto conteso in Serie A, visto che interessa ad un paio di squadre. Nelle ultime ore, una di queste ha accelerato con una richiesta ufficiale al club nerazzurro.

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, s’è mosso concretamente Tiago Pinto che è pronto a portare alla corte di Mourinho alla Roma Duvan Zapata. E’ lui il colpo in canna del general manager che sta lavorando per prendere il sostituto di Abraham, che starà fuori per infortunio e rientrerà solo nel 2024.

Duvan Zapata alla Roma, l’ultima idea di calciomercato di Tiago Pinto

Sfumate le piste Scamacca e Morata, il dirigente dei giallorossi sta sondando diverse piste per l’attacco. Sullo sfondo c’è sempre Marcos Leonardo del Santos ma nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’interesse della Roma per Duvan Zapata dell’Atalanta. Grazie alla cessione di Roger Ibanez, che è andato all’Al Ahli, i giallorossi hanno a disposizione la giusta liquidità per sbloccare il mercato in entrata. In attacco c’è il nome di Zapata che potrebbe fare a caso dei giallorossi. La Roma ha avuto dei contatti con l’Atalanta sia per Muriel che per Duvan. Valutazioni in corso da parte del club che dovrà decidere in fretta su chi virare anche perché Mourinho attende novità per quanto riguarda il nuovo attaccante.