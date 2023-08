Calciomercato Napoli, ha chiesto la cessione: resta in Serie A

Colpo di scena in casa Napoli, dopo Zielinski c’è un altro addio: ha chiesto la cessione, vuole andare in un altro club di Serie A. Ecco le ultime di calciomercato.

Ci sono degli aggiornamenti di calciomercato legati al futuro del calciatore azzurro che può lasciare il Napoli nel corso di questa sessione 2023. Le parti hanno concordato l’addio, l’agente è a lavoro per trovargli una nuova sistemazione in Serie A.

Nuove indiscrezioni di calciomercato sul Napoli. Dopo Zielinski, che è sempre più vicino all’Arabia Saudita, e le voci su Osimhen, adesso un altro protagonista della vittoria dello Scudetto è pronto a salutare.

Calciomercato Napoli: tutto pronto per l’addio, le ultime

Non è un momento facile per il Napoli: ci sono diverse questioni da risolvere. Il tempo passa e il calciomercato rischia di compromettere l’avvio di stagione degli azzurri. Secondo quanto riportato da Sportitalia, un altro giocatore ha chiesto la cessione.

L’agente è a lavoro per trovare una soluzione in tempi rapidi, da capire le intenzioni del Napoli che non s’è ancora espresso su questa situazione. Il club azzurro aveva aperto all’ipotesi del rinnovo salvo poi tirarsi indietro. Ad oggi, infatti, il tanto atteso prolungamento non è mai arrivato. Una vicenda che ha fatto perdere la pazienza al giocatore che adesso ha chiesto al Napoli la cessione.

A sorpresa, Mario Rui potrebbe lasciare subito il Napoli nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Mario Rui alla Lazio: ultime notizie di calciomercato Napoli

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il futuro a Napoli di Mario Rui. Il calciatore è pronto a lasciare gli azzurri. Sulle tracce dell’esterno portoghese c’è sempre la Lazio che è alla ricerca di un terzino sinistro. Sarri è un grande estimatore del giocatore, avendolo già allenato sia ad Empoli che a Napoli, potrebbe riaccoglierlo alla Lazio. Questo strappo favorisce i biancocelesti che possono accelerare per quanto riguarda questo acquisto. Mario Rui sembra aver preso la sua decisione: vuole lasciare Napoli.

Calciomercato, Mario Rui via da Napoli: i motivi della rottura

Alla base di questa decisione il mancato rinnovo di contratto fino al 2026. Nonostante le promesse iniziali di Aurelio De Laurentiis, l’accordo non è stato più siglato. Adesso il calciatore è pronto a cambiare aria. Nella giornata di oggi Mario Rui ha parlato con Garcia manifestandogli la sua decisione di lasciare Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Sullo sfondo c’è sempre Sarri che spera di portare alla Lazio Mario Rui. La situazione è in evoluzione, i prossimi giorni saranno decisivi.