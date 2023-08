Calciomercato Napoli: ribaltone Zielinski, colpo a sorpresa

Ultimissime notizie con gli aggiornamenti di calciomercato sul futuro del centrocampista del Napoli Zielinski: ribaltone in corso, ecco cosa sta succedendo.

Affare a sorpresa riguardo il Napoli e l’addio di Piotr Zielinski. Il centrocampista ha sempre ammesso di essere legato agli azzurri, nonostante il contratto in scadenza nel 2024 e le voci di mercato che continuano ad uscire fuori. Ecco nuovi aggiornamenti su questa trattativa di mercato.

Piotr Zielinksi via dal Napoli? Secondo le ultime voci di mercato, il centrocampista potrebbe salutare gli azzurri. Può restare in Serie A? Non è un mistero che la Lazio s’era interessata al centrocampista prima dell’ingaggio di Kamada. La trattativa potrebbe tornare nel vivo per la gioia di Sarri che aveva messo il polacco in cima alla lista dei suoi desideri. Da capire l’intenzione del Napoli che preferirebbe cedere all’estero il calciatore: ecco nuovi aggiornamenti sul futuro di Zielinksi, ecco cosa può succedere nelle prossime ore.

Calciomercato: ribaltone Zielinski, cosa succede

Zielinksi potrebbe lasciare il Napoli. Incredibile ma vero, il centrocampista campione d’Italia in carica con gli azzurri potrebbe dire addio al suo attuale club. Ma, a sorpresa, non alla Serie A. Nonostante le varie indiscrezioni, c’è la Lazio che potrebbe tornare nel vivo e fare un tentativo per prendere il calciatore.

Napoli, quale sarà il futuro di Zielinksi? Piotr Zielinksi ha il contratto in scadenza tra solo un anno, per questo motivo l’addio non è da escludere. L’attuale accordo del nazionale polacco a Napoli scadrà nel giugno 2024. Per questa ragione stanno circolando voci su un trasferimento in un nuovo campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, al Napoli è arrivata una prima proposta convincente per il centrocampista polacco. A sorpresa, potrebbe salutare il club azzurro per 23 milioni di euro. Una cifra enorme considerando anche la sua situazione contrattuale, con la scadenza fissata a giugno 2024.

Zielinski in Arabia Saudita, ultime notizie

Nel futuro di Zielinski c’è l’Arabia Saudita e più precisamente l’Al-Ahli che è pronta ad offrire al Napoli 23 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del calciatore. Fuori dai giochi la Lazio che al momento, dopo aver preso Kamada a parametro zero, è concentrata su altri obiettivi e in particolar modo su Ricci del Torino. Ecco perché ad oggi aumentano le possibilità di vedere Zielinksi lontano dalla Serie A. Un altro campione potrebbe salutare l’Italia per l’Arabia Saudita, seguendo le orme di Brozovic e Milinkovic. Secondo quanto riportato da cm.it, l’addio è sempre più vicino con i familiari del giocatore che stanno alimentando questa separazione. In pole position, per la sostituzione, c’è Gabri Veiga del Celta Vigo e in seconda battuta Koopmeiners dell’Atalanta.