La FIGC minaccia fallimento: cessione immediata del club

La FIGC sta controllando tutti i club professionistici italiani e ora ha minacciato il fallimento di una delle realtà storiche: club verso la cessione.

I club italiani sono tutti sotto la lente di ingrandimento della Federazione che non intende fare sconti a nessuno. Dalle grandi squadre alle realtà più piccole, si sta vivendo un periodo di rivoluzione totale che intende stanare tutte le società che non sono in linea con i regolamenti. Si va dalle penalizzazioni in classifica alle ammende, fino all’esclusione dai campionati e ai fallimenti di società gloriose.

Il rischio fallimento è stato già annunciato dalla FIGC e ora il presidente ha deciso per la cessione immediata del club.

Club nei guai con la FIGC: rischio fallimento

La FIGC ha tenuto sotto controllo i conti societari e alla fine si è arrivati ai problemi per una situazione finanziaria ancora debitoria e che rischia di provocare altri problemi. Ora è quasi obbligatorio cambiare dirigenza per ambire a stagioni ancora più esaltanti ma soprattutto per evitare il fallimento per mano della giustizia sportiva. La cessione del club storico è ormai necessaria.

bisogna guardare con attenzione anche alle questioni societarie con il club che va verso la cessione immediata, dopo l’esclusione dal campionato.

La società è in continuo contatto con i nuovi acquirenti ed è costretta ad accettare l’offerta per evitare penalizzazioni e il fallimento del club.

Cessione Reggina: trattativa già iniziata

La FIGC ha deciso di non fare più sconti a nessun club e da qualche mese ha iniziato ad usare il pugno duro con le società che non sono in regola con i pagamenti e con il regolamento. La prima penalizzazione per la Reggina è stata l’esclusione al campionato di Serie B.

La Reggina va verso la cessione. Il presidente Felice Saladini, che aveva salvato la squadra dal fallimento certo all’inizio della scorsa stagione, ora ha deciso di dire addio alla piazza calabrese. Ha ancora molte difficoltà economiche, non è riuscito a pagare tutti adempimenti come prevedeva li regolamento e ora il club rischia addirittura il fallimento.

Nella giornata di ieri è stata la stessa Reggina ad annunciare l’avvio di una trattativa per la cessione del club, con un comunicato ufficiale. Sarà importantissimo passare la palla a nuovi acquirenti che possano risistemare i conti ed evitare pesantissime ripercussioni.

Verso la cessione della Reggina: ecco il nuovo presidente

La cessione della Reggina è propedeutica per la salvezza della società calabrese. I tifosi si aspettavano l’inizio di un nuovo percorso vincente e radioso e invece sono di nuovo alle prese con i timori del fallimento della propria squadra del cuore.

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il nuovo presidente della Reggina potrebbe essere Francesco Agnello, che in passato aveva cercato anche la Salernitana. Il club calabrese non ha voluto svelare i nomi dei nuovi acquirenti ma è possibile che l’imprenditore campano decide di prelevare gli amaranto.