Calciomercato: addio Serie A, sta firmando con l’Al Nassr di CR7

Ancora una volta il mercato dell’Arabia Saudita con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che sta chiudendo l’acquisto di un altro giocatore importante. Niente più Serie A per lui.

Il calciatore sembra ormai essersi convinto del tutto, dopo la finale d’Europa League della scorsa stagione ora sta arrivando una nuova occasione per la sua carriera. Il calciomercato lo porterà via per giocare con una nuova squadra.

Ci sono delle nuove notizie di mercato che riguardano quello che può accadere in vista della prossima stagione per il giocatore sudamericano, perché già in queste prossime ore qualcosa potrebbe cambiare.

Calciomercato: pronta la firma con l’Al Nassr

Nonostante si è parlato per diverso tempo di calciomercato bloccato nei confronti dell’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo continua a migliorarsi in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di tornare a vincere e contrastare i top club del campionato dell’Arabia Saudita che ormai sta diventando sempre di più uno dei campionati più ambiti dai migliori giocatori sia a fine carriera che non. Perché i grandi contratti faraonici che stanno mettendo a disposizione i club dell’Arabia hanno messo in crisi i giocatori del calcio europeo.

In tantissimi hanno deciso di approdare in Arabia Saudita per giocare i prossimi anni lì e dare una crescita al campionato. Ora sembra che sarà sempre più competitivo e seguito, per questo motivo continuano ad arrivare voci di giocatori importanti che stanno lasciando l’Europa per approdare lì. Adesso c’è un altro giocatore che ha vestito anche la maglia in Serie A di un top club che sta firmando con l’Al Nassr.

La decisione del giocatore è ormai presa e c’è già una bozza di accordo anche tra i due club, bisognerà soltanto che si concludano gli ultimi dettagli per poi avere l’ufficialità di quello che sarà il trasferimento di Alex Telles all’Al Nassr.

Al Nassr: Alex Telles in arrivo dal Manchester United

Cristiano Ronaldo è pronto ad accogliere un altro giocatore che conosce benissimo. Perché l’Al Nassr sta chiudendo per il trasferimento di Alex Telles che sta per firmare e lasciare il Manchester United.

Accordo verbale tra i due club, si attendono solo gli ultimi documenti per poi comunicare tutto in maniera ufficiale per quanto riguarda il passaggio di Alex Telles all’Al Nassr. L’ex Inter è pronto alla nuova e ricca avventura, più volte si è parlato di un suo ritorno in Italia per giocare di nuovo in Serie A.

Calciomercato: Al Nassr chiude Alex Telles e Seko Fofana

Non solo Alex Telles per l’Al Nassr che sta provando a costruire una squadra importante in vista della prossima stagione. Il club Saudita è pronto a chiudere un altro colpo importante, si tratta sempre di un ex calciatore di Serie A e stiamo parlando di Seko Fofana che ha vestito la maglia dell’Udinese per diversi anni.