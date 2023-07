Wanda Nara-Icardi: la reazione del bomber argentino

Ecco come ha reagito Mauro Icardi alla presunta notizia della malattia di sua moglie Wanda Nara, colpita da un possibile difetto ematologico.

La notizia che ha sconvolto il mondo del calcio e del gossip internazionale arriva dall’Argentina. Uno dei personaggi più chiacchierati di questi ambiti sarebbe affetta da una malattia a dir poco seria e delicata.

Stiamo parlando di Wanda Nara. La modella, showgirl e procuratrice argentina, nota anche per essere la moglie di Mauro Icardi, nonché la sua agente personale. La Nara, secondo quanto riferito dai media locali, avrebbe la leucemia. Una notizia shock che sarebbe stata diagnosticata negli scorsi giorni, anche se poi Wanda in un post su Instagram ha lasciato intendere che qualcosa nelle sue analisi non va e che sta facendo degli approfondimenti diagnostici, ma che finché non avrà la certezza di ciò che l’ha colpita non si esporrà pubblicamente.

Non sono giunte conferme ufficiali né smentite riguardo a questo delicatissimo problema sanitario. Fatto sta che Wanda Nara giorni fa è stata ricoverata in ospedale per accertamenti e, secondo alcune fonti a lei vicine, le sarebbe stata riscontrata una forte carenza di globuli bianchi riconducibile alla malattia ematologica.

Icardi rompe il silenzio: il post di Instagram in onore della moglie Wanda

Come detto siamo tutti col fiato sospeso, in attesa di comunicazioni ufficiali e certe da parte della diretta interessata. Wanda Nara ovviamente starà passando momenti difficili e tribolati per questo possibile problema di salute.

La donna è attualmente in clinica ma c’è ancora il riserbo su diagnosi e terapie. Nel frattempo Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, ha in qualche modo rotto il silenzio. Dopo giorni senza alcun accenno social, l’ex Inter ha pubblicato alcune foto di lui e Wanda con due emoji significative: quella del cuore rosso e di un leone. Forse come a simboleggiare l’amore e la vicinanza tra i due e il coraggio che vuole infondere alla moglie in questo momento complicato.

Tanti i messaggi di sostegno alla coppia dal mondo di Instagram, con utenti o conoscenti che hanno espresso la propria vicinanza, dando forza a Wanda e Maurito se la diagnosi della donna non fosse così rosea.

Intanto in Argentina è sbarcato anche l’ex marito Maxi Lopez, storico attaccante fra gli altri di Catania e Milan. L’uomo, intercettato dai giornalisti locali, si è limitato a dire di essere pronto a prendersi cura dei suoi figli finché ce ne sarà bisogno. Nessun accenno sul reale stato di salute della Nara, che nel frattempo prosegue nella sua intenzione di tenere le informazioni sul suo conto più che riservate. Una scelta da rispettare, vista la delicatezza del momento.