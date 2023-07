Terribile infortunio: rottura del crociato, Chelsea beffato

Clamorosa notizia arrivata in queste ultime ore: c’è la conferma direttamente da parte del Chelsea, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio e ora si torna sul mercato.

Il club inglese deve fare ora i conti con una situazione davvero incredibile e spiacevole, perché il giocatore di proprietà si è fatto male in maniera grave nel corso del ritiro estivo e questo ora cambia tutto in vista anche dei piani e le strategie di calciomercato per il Chelsea.

Ora la società dovrà subito rimettersi a lavoro e provare a far tornare all’opera il proprio calciatore il prima possibile in vista di quello che sarà però il 2024, non ci sarà possibilità di vederlo prima in campo.

Chelsea: infortunio grave al ginocchio, le condizioni

Una pessima notizia, proprio quello che non ci voleva per il Chelsea che ha perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori. Questo compromette le strategie di calciomercato che si stavano portando avanti sotto più punti di vista e per questo motivo ora arriva una nuova decisione al riguardo. Ora la nuova proprietà che stava sfoltendo la rosa per provare a piazzare nuovi colpi importanti dovrà capire un attimo come muoversi al riguardo.

Di sicuro non ci sarà la possibilità di avere in campo il giocatore per gran parte della stagione. Perché non è nemmeno iniziata e per lui potrebbe essere anche già finita. Terribile e grave infortunio per il calciatore le cui condizioni non sono per niente positive, perché è arrivata la conferma ufficiale con il comunicato sul sito del Chelsea che parla della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio che gli compromette la stagione.

Si parla di circa 7 mesi per poter recuperare e per questo motivo il rientro in campo del giocatore in maniera graduale potrebbe essere direttamente tra marzo e aprile. Ora può perdere un anno nel momento decisivo della sua carriera. Il giocatore del Chelsea dovrà sicuramente essere sostituito e ora il club inglese guarda al mercato di Serie A.

Chelsea: infortunio Wesley Fofana

Duro colpo ad inizio del ritiro estivo per il difensore francese classe 2000 Wesley Fofana. Il giovane talento del Chelsea si è infortunato al ginocchio e rischia di stare fuori per tantissimo tempo, forse anche tutta la stagione secondo quanto riportato dai media inglesi. Ora bisognerà intervenire sul calciomercato.

Momento difficile per il Chelsea e per Wesley Fofana che deve fare i conti con un grave infortunio.

Chelsea: Scalvini per sostituire Wesley Fofana

La scorsa estate è arrivato dal Leicester per 70 milioni di euro più bonus e al Chelsea Wesley Fofana si è subito confermato uno dei migliori nel suo ruolo in tutta Europa. Grave perdita per questo per il club inglese che ora cerca il sostituto che può arrivare direttamente dall’Italia. Infatti, al Chelsea piace Scalvini dell’Atalanta per sostituire l’infortunato Wesley Fofana.