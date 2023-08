Calciomercato: altro club di Serie A su Zapata – SKY

Un’altra italiana su Duvan Zapata? Ecco le ultimissime notizie di calciomercato relative al futuro dell’attaccante colombiano.

C’è una novità riguardo Duvan Zapata. L’attaccante è pronto a salutare l’Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato 2023. Il club nerazzurro, al netto della rete messa a segno contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato, ha deciso di privarsi del colombiano e di puntare tutto su Scamacca-Muriel. Intanto, si prospetta un duello a distanza tra due società italiane che sono pronte a prendere a titolo definitivo il giocatore.

Nuovo colpo di scena riguardo il futuro dell’attaccante colombiano dell’Atalanta, protagonista di questo mercato 2023. Promesso sposo di Fiorentina e Roma, alla fine è rimasto a Bergamo. Potrebbe muoversi in questi ultimi giorni di mercato, a sorpresa una nuova pretendente è spuntata fuori per acquistarlo a titolo definitivo. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo trasferimento che può andare in porto già nelle prossime ore. Manca sempre meno alla fine del mercato, il tempo a disposizione è poco: serve il via libera dei club e del giocatore che sembra convinto a lasciare l’Atalanta in questa finestra di mercato 2023.

Zapata via dall’Atalanta, i dettagli: ecco dove sta andando

C’è un vero e proprio duello a distanza tra i due club, interessati a prendere dall’Atalanta Duvan Zapata che è pronto a lasciare in questa sessione di mercato 2023 il club nerazzurro. A distanza di anni il rapporto tra il colombiano e Gasperini sembra interrompersi, ferma la volontà della società che è disposta a cederlo solo a titolo definitivo.

Nelle ultime ore è spuntato fuori nuovamente Adriano Galliani, pronto a portare a Monza Zapata. Il dirigente dei brianzoli ha messo nel mirino il colombiano che resta avanti nelle gerarchie rispetto a Colombo del Milan. Il colombiano sta valutando la proposta del club anche se per il momento l’Atalanta frena sull’operazione.

I nerazzurri di Bergamo hanno già trovato un’intesa di massima con il Torino per uno scambio. Zapata, Soppy e 17 milioni per portare all’Atalanta il difensore classe 1999 Buongiorno.

Calciomercato: Zapata al Torino, arrivano nuove conferme

Al di là dell’inserimento last minute del Monza, il Torino è in vantaggio nella corsa per Duvan Zapata. I granata stanno lavorando da giorni per una maxi operazione con l’Atalanta che prevede la cessione di Buongiorno alla Dea per 17 milioni più il cartellino dell’attaccante colombiano e il prestito di Soppy. Sono ore cruciali per questa trattativa di calciomercato: c’è cauto ottimismo sul buon esito dell’affare che dovrà essere chiuso entro le ore 20 del primo settembre 2023.