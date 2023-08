Juventus-Bologna non è ancora finita: “Ingiustizia inaccettabile!”

Non si placano le polemiche per il rigore negato al Bologna dall’arbitro Di Bello durante la sfida contro la Juventus: altro pesante attacco

Questo inizio di campionato della Juventus non ha convinto pienamente. I bianconeri si sono resi protagonisti di un ottimo primo tempo contro l’Udinese targato Andrea Sottil, realizzando ben tre reti a firma Federico Chiesa, Dusan Vlahovic ed Adrien Rabiot.

Per quanto concerne, invece, la sfida al Bologna fra le mura dell’Allianz Stadium, il copione è stato ben differente. La squadra guidata da mister Massimiliano Allegri è risultata molto meno incisiva e durante tutta la gara, sia nel primo che nel secondo tempo, ha particolarmente sofferto la manovra offensiva del Bologna di Thiago Motta. I rossoblù sono allenati benissimo e anche quest’anno si confermano un avversario estremamente ostica da affrontare/sconfiggere.

La ‘Vecchia Signora’ sulla carta è di gran lunga superiore alla rosa emiliana, ma questo dettaglio non è bastato a raccogliere tre punti che avrebbero alzato ulteriormente l’asticella della fiducia nel mondo bianconero. Ora la compagine piemontese sta continuando a prepararsi in vista delle trasferta di Empoli, assolutamente da non sottovalutare. Superare l’ostacolo in argomento non è affatto scontato, serviranno dedizione e massima concentrazione per tornare subito a vincere.

D’altronde, la Juventus è chiamata quantomeno a lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto, visto che non prenderà parte ad alcuna competizione europea nei mesi a venire. Ad ogni modo, in queste ore non si stanno placano le durissime critiche riguardanti lo spinoso caso-Ndoye.

Juventus-Bologna, Pagliuca va giù duro: “È un’ingiustizia inammissibile”

Come noto l’arbitro Di Bello, nel corso della sfida tra Juve e Bologna, non ha concesso ai rossoblù un rigore che oggettivamente avrebbe dovuto concedere. Senza l’ausilio del Var per giunta, poiché si trattava di un fallo molto evidente all’interno dell’area di rigore bianconera. Il Var Fourneau è reo di non essere intervenuto in seconda battuta, per correggere la scelta sbagliata del direttore di gara.

Non a caso, sia Di Bello che Fourneau sono stati fermati entrambi per un po’ dal designatore arbitrale Rocchi. La stessa AIA (Associazione Italiana Arbitri) è intervenuto pubblicamente, definendo quello su Ndoye un “errore evidente“.

Attacchi a non finire nei confronti della classe arbitrale, che non è nuova a scivoloni di questo tipo. Ci è andato giù pesante anche l’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca, intervenuto ai microfoni di ‘Tvplay.it’.

“Ancora non capisco come sia potuto accadere, è assurdo. È un’ingiustizia, una cosa grave. Non è ammissibile accettare qualcosa del genere, dato che c’è il Var“. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Insomma, il campionato è appena iniziato, ma c’è già spazio per le polemiche. Il che non è assolutamente positivo, a maggior ragione considerando che si tratta di un errore macroscopico.