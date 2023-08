Calciomercato: lascia il Real Madrid sul gong, svolta per Modric

Annuncio dalla Spagna sul futuro al Real Madrid di Sergio Ramos: ecco la decisione del centrocampista, trattativa sul gong per strapparlo ad Ancelotti.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al trasferimento di Luka Modric che potrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista croato, oggetto di desiderio di tantissime società, sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di vivere una nuova esperienza lontano dalla Spagna. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa che potrebbe concludersi sul gong.

Il calciomercato è in evoluzione, in questi ultimi giorni sono previsti tanti colpi di scena. Ecco perché le dinamiche relative al futuro dei big può cambiare di volta in volta, soprattutto in questa sessione con il mercato arabo ancora aperto. Gli sceicchi, che hanno investito davvero tanti soldi per rendere la Saudi Pro League competitiva, hanno tempo fino al 20 settembre per concludere gli affari in entrata. Intanto, dalla Spagna arrivano delle nuove indicazioni riguardo il futuro di Luka Modric che da titolare indiscusso è stato relegato in panchina da Carlo Ancelotti che ha cambiato e stravolto il Real Madrid.

Calciomercato: quale futuro per Luka Modric, aggiornamenti dalla Spagna

Aumentano le voci relative all’addio di Luka Modric che è pronto a valutare eventuali offerte già nel corso di questa sessione 2023. Il centrocampista croato, in queste prime tre partite di campionato, è partito dalla panchina. Una scelta inusuale che conferma le intenzione di Ancelotti di voler puntare in quel ruolo su altri giocatori.

La stagione è ovviamente lunga e a tempo debito ci sarà spazio per Luka Modric che per il momento non si è esposto su questa situazione anche se il suo entourage sta raccogliendo le offerte per sottoporle all’attenzione del croato. Dall’Arabia agli Stati Uniti, l’interesse per il croato non manca. Ecco dove potrebbe andare Modric.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Sport, di recente ci sono stati contatti con David Beckham che dopo Messi, Jordi Alba e Busquets vuole portare all’Inter Miami Modric.

Modric via dal Real, quando può firmare con l’Inter Miami

Il mercato in America è ancora aperto? No, la sessione estiva s’è chiusa lo scorso 3 agosto. Ecco perché al momento Modric non può lasciare il Real Madrid per firmare con l’Inter Miami. Resta aperta, per il centrocampista croato, l’ipotesi Saudi Pro League visto che il mercato in Arabia Saudita terminerà il prossimo 20 settembre.