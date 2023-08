Calciomercato, Amrabat è il colpo last minute: nel top club

Il calciomercato potrebbe portare in dote negli ultimi giorni il nome di Sofyan Amrabat, ormai sempre più lontano dalla Fiorentina.

Il centrocampista marocchino ha deciso di iniziare una nuova avventura e già da dopo il Mondiale in Qatar è uno dei partenti. Lo scorso gennaio è stato vicinissimo al Barcellona, è entrato in combutta con la società ma non è riuscito a liberarsi dai Viola. Anche l’inizio di questo campionato è stato problematico per l’ex Verona che ora ha intenzione di fare il salto di qualità definitivo.

Amrabat può cambiare il suo futuro nel giro di qualche ora. Ha intenzione di provare una nuova esperienza e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la sua cessione.

Calciomercato, addio Amrabat: la Fiorentina lavora alla cessione

Dopo tre stagioni alla Fiorentina, Amrabat può dire addio nell’ultima settimana di calciomercato. Il centrocampista marocchino non ha lasciato il segno in Viola nella scorsa stagione e ora è diventato uno dei sacrificabili di lusso per avere sempre i bilanci in positivo.

Per Vincenzo Italiano il classe ’96 è cedibile perché ha trovato la soluzione alternativa con un nuovo modulo di gioco che esclude a prescindere il marocchino. Dall’altra parte, la dirigenza ha prima provato a trattenerlo e poi ha aperto alla cessione.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Fiorentina incontrerà gli agenti di Amrabat per definire la cessione. Sul tavolo c’è la sua cessione all’estero o in Serie A, dove ci sono ancora dei club interessati.

Calciomercato Fiorentina: cessione Amrabat, ecco dove va

La Fiorentina e Sofyan Amrabat hanno deciso di separarsi per sempre. Il calciatore marocchino ha vissuto spesso momenti di alta tensione con la società per via del futuro che non corrisponde a quello che avrebbe voluto il club. Nelle ultime ore si è iniziato a parlare in modo sempre più incessante della partenza di Amrabat in direzione Premier League.

Il futuro di Amrabat si decide a partire dalla prossima settimana. Non vuole più restare alla Fiorentina e lo stesso ha deciso il club. Vogliono cederlo a titolo definitivo per incassare il più possibile e tentare poi di acquistare anche un altro centrocampista per sostituirlo.

Ma per Amrabat non sono da escludere occasioni in Serie A. Piace da tempo anche ai top club italiani e nel suo futuro potrebbe esserci ancora l’Italia.

Napoli su Amrabat se parte Demme

Il Napoli ha messo nel mirino Amrabat. Il centrocampista marocchino potrebbe tornarte di moda dopo che anni fa si era trovato l’accordo tra le parti per il trasferimento in azzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di cessione di Diego Demme nell’ultima settimana, il Napoli può virare decisamente su Amrabat e completare il centrocampo con un profilo di rilievo?