Calciomercato, attenta Roma: Lukaku torna a Milano

Ultime ore di calciomercato frenetiche per conoscere il futuro di Romelu Lukaku. Dall’Inghilterra ennesima suggestione, ecco quale

Ormai vive da settimane come separato in casa con il Chelsea. Un momento decisivo per conoscere il suo futuro: per lui possibile ritorno a Milano dopo anni entusiasmanti vissuti con la maglia dell’Inter. Ecco dove potrà giocare Romelu Lukaku.

Un vero e proprio goleador di razza. In Italia ha dimostrato di avere numeri straordinari per consacrarsi a livello europeo: ora l’attaccante belga vorrebbe subito una nuova chance per mettere in mostra tutte le sue qualità. Un valido attaccante che è stato seguito nelle ultime ore anche da Roma, ma dall’Inghilterra è sbucata fuori un’altra suggestione da urlo.

Calciomercato, Lukaku è pronto a scendere subito in campo

L’attaccante belga ha una voglia immensa di tornare ad essere protagonista. Ha vissuto un’estate da separato in casa con il Chelsea: ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A. Tanti club d’Europa e in Arabia Saudita lo hanno monitorato a lungo, ma alla fine a breve la sua decisione per un possibile ritorno avvincente in Serie A.

Come svelato dal portale Standard Sport, il Milan starebbe provando in queste ore a superare la Roma per ingaggiare l’attaccante belga. Il Chelsea si è convinto così a farlo partire in prestito oneroso più diritto di riscatto: una modalità suggestiva per tutti. Ora il futuro di Lukaku sarà deciso nei prossimi giorni: la sua decisione arriverà a breve con il no definitivo in Arabia Saudito con il calciomercato che terminerà a metà settembre.

Lukaku ha dimostrato tutta la qualità soprattutto in Italia: un ariete autentico in area di rigore diventando mortifero in ogni situazione di gioco. Con Antonio Conte ha completato il suo gioco per essere sempre più completo. Il Chelsea ci aveva puntato per rinforzare l’attacco, ma ormai sta vivendo da separato in casa.

Ora per lui un nuovo possibile ritorno in Serie A: una nuova chance per splendere nuovamente dopo mesi vissuti tra l’oblio generale. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la sua nuova destinazione con tanta voglia di rimettersi in gioco.

Un’idea davvero suggestiva quella del Milan che non verrà accettata minimamente dai tifosi nerazzurri, già delusi dal suo comportamento di rifiutare l’Inter ad inizio del calciomercato. Ora sta a Lukaku scegliere la sua nuova squadra per tornare a gioire.