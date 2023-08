Roma, troppi infortuni: Mourinho svela la verità su Dybala

La Roma non ha iniziato benissimo la stagione, con un pareggio interno contro la Salernitana: le parole dello Special One sugli infortuni.

I giallorossi sono al centro di vicissitudini di mercato molto importanti che rischiano di compromettere l’inizio della stagione e anche il futuro del club. Lo Special One ha fatto richieste specifiche alla società e non intende più perdere tempo prima della fine del mercato. Mancano certamente ancora alcuni tasselli, anche se la società si è mossa benissimo fino ad oggi andando ad aquistare tanti calciatori nuovi.

La Roma ha perso già tanti calciatori per infortunio durante il ritiro pre campionato e l’inizio di stagione non è stato poi tanto diverso.

Roma, troppi infortuni in due anni: ko anche Renato Sanches

La Roma ha iniziato la stagione e ci sono già molti problemi per la squadra di José Mourinho. Lo Special One ha chiesto miglioramenti immediati per poter affrontare la stagione nel migliore dei modi e tornare in Champions League dalla porta principale. I giallorossi vogliono arrivare tra le prime quattro della Serie A e andare fino in fondo anche in Europa League.

Per la Roma è iniziato il campionato anche nell’infermeria. Il primo stop importante è arrivato da Renato Sanches che dopo l’esordio in giallorosso si è fermato ai box a causa di un infortunio.

La situazione infortuni della Roma ha creato caos anche tra i tifosi che ora non si fidano dello staff tecnico e chiedono miglioramenti.

Infortuni Roma, Mourinho svela la verità su Dybala e Sanches

Renato Sanches è il primo infortunio della Roma nella stagione 2023-24. Il centrocampista portoghese è arrivato dal PSG dopo un’annata piena di infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo da parte di Galtier.

In conferenza stampa, José Mourinho ha parlato dell’infortunio di Renato Sanches e ha anche parlato delle condizioni di Paulo Dybala, vantaggiose per portare l’argentino in giallorosso.

“Se Renato non avesse avuto tanti infortuni sarebbe stato titolare nel PSG e non sarebbe venuto alla Roma. La stessa cosa Dybala la scorsa stagione: tutti avevano dei dubbi su di lui. Siamo diventati esperti a lavorare con giocatori con potenziale per poi dare a loro una stabilità per tornare a grandi livelli. Questa è la nostra realtà, bisogna stare tranquilli con le aspettative basse”.

Quando torna Renato Sanches? Le ultime

La Roma è già alle prese con l’infortunio di Renato Sanches, l’ennesimo della sfortunata carriera. Il centrocampista portoghese è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare.

Renato Sanches tornerà dopo la sosta e salterà, dunque, almeno due partite di Serie A. Il portoghese è al centro di polemiche viste le sue precarie condizioni fisiche. Mourinho è felice del suo ingaggio ma spera di averlo al meglio possibile.