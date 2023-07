Luis Enrique fa un favore alla Roma: lo manda in prestito, è già deciso

È già tutto deciso sulla separazione dal Paris Saint-Germain, con Luis Enrique che ha già avvisato la società.

Il piano è chiaro, ci sono troppi elementi che considera un “plus” del PSG e dai quali vuole liberarsi per assottigliare un organico troppo ampio, potendo poi operare attraverso il calciomercato.

Un calciomercato che dunque vedrà delle novità soprattutto in uscita dal PSG, coi diversi calciatori che intrigano il mondo della Serie A. Tra questi la Roma proprio dell’ex Luis Enrique, allenatore legatissimo ancora ai colori giallorossi. Ed è proprio al club capitolino che potrebbe fare un “favore”, andando a spedire in prestito uno dei propri titolari che considererebbe fuori dal progetto.

Calciomercato Roma, in prestito dal PSG: lo manda Luis Enrique

Non solo Gigio Donnarumma, con la scelta a sorpresa da parte di Luis Enrique che avrebbe fatto subito sapere di voler puntare su un altro portiere e non sul titolare della Nazionale.

Oltre a Donnarumma, altri titolari verrebbero esclusi dal suo progetto e tra questi c’è l’intera Serie A ad attendere gli stravolgimenti che arrivano da Parigi.

Perché la Roma è a caccia di un nuovo innesto in mezzo al campo, dopo la separazione senza riscatto per Georginio Wijnaldum. Ed è sempre dal PSG, attraverso le scelte di Luis Enrique, che potrebbe arrivare il nuovo centrocampista escluso dal progetto dello spagnolo: si tratta di Renato Sanches, obiettivo di calciomercato della Roma.

Mercato Roma, ecco Renato Sanches: come Wjinaldum, ci pensa Luis Enrique

Ci provò già nella passata stagione il PSG, sul valorizzare nuovamente Wijnaldum dopo un’annata in chiaroscuro.

La Roma, questa volta però, spera di non incappare in guai fisici e godersi il proprio nuovo centrocampista, nel nome di Renato Sanches. Secondo quanto riferisce il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il PSG starebbe aprendo alla decisione di mandare in prestito il centrocampista portoghese. Lo stesso, a caccia di una rivalsa dopo la brutta annata vissuta nel club campione di Francia, potrebbe cogliere l’occasione Roma.

Ultime Roma, Renato Sanches: ecco quando potrebbe concretizzarsi

La Roma ha cominciato il proprio pre-campionato e, a centrocampo, si ritrova con Matic, Cristante e Aouar tra i principali protagonisti per Mourinho. Il tecnico portoghese però potrebbe convincere, a stretto giro, la società capitolina nell’affondare il colpo Renato Sanches. La Roma vuole evitare di prenderlo in prestito secco, andando verso una cifra già fissata per il potenziale riscatto. Per ora c’è questa soluzione da sbloccare, ma Renato Sanches potrebbe dunque arrivare in prestito.