Calciomercato, un altro campione in Arabia: guadagnerà 180MLN

L’Arabia Saudita è pronta ad accogliere un altro campione in questo calciomercato. Guadagnerà 180MLN di euro.

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro del giocatore che è sempre più vicino all’Arabia Saudita. Il campionato saudita è pronto ad accogliere un altro grande campione, sul piatto ben 180 milioni di euro. Gli sceicchi non sono nuovi ad offerte del genere e dopo aver preso Cristiano Ronaldo, questa estate hanno messo a segno una serie di colpi stupefacenti per rendere sempre più competitivo la Saudi Pro League. Dalla Serie A sono arrivati Brozovic e Milinkovic ma molto presto sarà il momento anche di Piotr Zielinski. Intanto, un altro grande campione è pronto a lasciare il suo attuale club per andare in Arabia Saudita: ecco tutti i dettagli relativi a questa maxi proposta.

C’è l’annuncio in merito alla decisione del calciatore che in queste ultime ore ha ricevuto una mega proposta per lasciare subito il suo attuale club. Sul piatto tanti soldi sia per la società, detentrice del cartellino, che per il calciatore che ha preso in considerazione la super offerta da parte degli arabi che sono pronti ad accogliere nella Saudi Pro League un altro grande campione.

Calciomercato: ultime notizie sull’offerta araba, il campione è ai saluti?

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al-Ittihad dopo Benzema, Kanté e Fabinho, sarebbe pronta ad offrire al Liverpool una cifra vicina ai 60 milioni di euro per prendere l’attaccante, mentre il calciatore riceverebbe un biennale per un ingaggio complessivo di 180 milioni di euro

Nonostante abbia rinnovato fino al 30 giugno 2025, non si placano le voci su Mohamed Salah ed una sua partenza da Anfield. Il calciatore egiziano ha una proposta dall’Arabia Saudita.

Salah ha completato al Liverpool la sua sesta stagione totalizzando 305 partite in cui ha messo a segno 186 gol e 79 assist. E’ uno dei migliori giocatori della rosa di Klopp ed è per questo motivo che un suo addio creerebbe non pochi problemi al tecnico che dovrebbe trovare un degno sostituto in tempi record.

Salah resta al Liverpool? Le parole dell’agente

Attraverso i propri social, il manager del calciatore Ramy Abba ha fatto il punto della situazione sulla mega offerta dell’Al Itthiad per Salah. “Non avremmo rinnovato il contratto se avessimo pensato di lasciare Liverpool”, ha chiosato il procuratore che ha chiuso all’addio dell’egiziano che potrebbe restare in Premier League anche questa stagione.