Napoli, doppia tegola: non solo Osimhen, l’annuncio sugli infortunati

Doppio annuncio in casa Napoli riguardo gli infortunati: non solo Osimhen, ecco tutti i dettagli riguardo il nuovo stop.

Situazione da monitorare per Rudi Garcia che deve fare i conti con diversi infortunati. Alcuni a causa mercato, come confermato dal francese nel corso dell’ultima intervista post Augsburg, altri di natura muscolare. Ecco l’annuncio del club che ha fatto il punto della situazione riguardo questi problemi fisici anche in vista dell’esordio stagionale contro il Frosinone.

Ancora pessime notizie per il Napoli: nel corso dell’allenamento odierno, oltre ad Osimhen, s’è fermato per infortunio anche un altro titolare. La situazione andrà valutata nelle prossime ore, ecco l’annuncio della società in merito alle condizioni fisiche dei calciatori.

Napoli: doppio infortunio, l’annuncio

Napoli sfortunato. Dal ritiro di Castel di Sangro non arrivano buone notizie per azzurri. Rudi Garcia deve fare i conti con altri due infortuni che si vanno ad aggiungere alla già nutrita lista di indisponibili. Ad oggi sono fuori: Anguissa, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Simeone.

Molti hanno imputato i motivi a questi stop alla preparazione fisica. Con l’addio di Spalletti, infatti, anche l’ex preparatore atletico del club ha lasciato la squadra. Al suo posto è arrivato un collaboratore di Rudi Garcia che adesso è finito nel mirino dei tifosi che gli contestano tutti questi infortuni. La situazione andrà monitorata meglio nelle prossime ore. Intanto, l’altra brutta notizia riguardo lo stop di altri due calciatori del Napoli le cui condizioni andranno valutate prossimamente.

Durante l’allenamento odierno di sono infortunati Victor Osimhen e Amir Rrahmani. Ecco le loro condizioni.

Comunicato ufficiale Napoli infortuni Osimhen

“Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto una parte della seduta in gruppo ed un’altra personalizzata, così come Saco che ha lavorato in campo svolgendo un lavoro differenziato. Solo terapie per Anguissa mentre Osimhen ha lasciato in anticipo l’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra“.

Dopo aver lasciato lo stadio Patini, il nigeriano s’è fermato per firmare autografi ai tifosi. Il calciatore, come riportato da CN24, zoppicava vistosamente ed aveva una fasciatura. Nonostante ciò, Osimhen non s’è tirato indietro ed ha salutato i suoi supporter presenti all’esterno dello spogliatoio. Le condizioni di Victor così come quelle di Amir andranno valutate nelle prossime ore.