Calciomercato, niente Roma per Zapata: colpo in Serie A

Un momento decisivo per il futuro di Duvan Zapata: ad un passo dall’addio all’Atalanta, ecco il colpo della big in Italia

Ore contate per Duvan Zapata all’Atalanta: ormai ci siamo per il suo addio all’Atalanta. Il club bergamasco ha investito tanti milioni su nuovi profili in attacco incassando anche tanti soldi con la cessione di Holjund.

L’attaccante colombiano, Duvan Zapata, conosce molto bene la Serie A. Ha iniziato a conoscere il campionato italiano già da giovanissimo quando sbarcò a Napoli sotto la gestione di Rafa Benitez. Ora è diventato esperto e già la Roma ci ha provato nelle ultime ore per rinforzare l’attacco di Mourinho.

Dopo l’infortunio grave di Abraham, l’allenatore portoghese ha chiesto a gran voce un rinforzo di livello alla dirigenza giallorossa. Finora nulla si è mossa ufficialmente e così potrebbero esserci novità importanti sul futuro dell’attaccante sudamericano, voglioso di tornare ad esprimersi su ottimi livelli.

Calciomercato, lascia l’Atalanta: sbarca nella big d’Italia

Per lui saranno ore molto frenetiche per trovare una nuova sistemazione. Duvan lascerà sicuramente l’Atalanta dopo stagioni da urlo mettendosi in luce anche in Champions League. Tanti avversari blasonati affrontati negli ultimi anni, ma ora intende ripartire sempre più forte nonostante gli anni che passano.

Come riportato dal portale interlive.it, Inter e Atalanta avrebbero avuto contatti proprio per il centravanti sudamericano. Al momento l’attaccante resta una priorità per i nerazzurri, ma la coppia composta da Marotta e Ausilio starebbe valutando anche altri profili interessanti da regalare a Simone Inzaghi.

Nonostante la forte concorrenza per il colpo Scamacca, che ha scelto infine l’Atalanta, i due club lombardi continuano anche a discutere di altri due profili che interessano da vicino all’Inter: Toloi e Demiral. La dirigenza nerazzurra potrebbe così chiudere la sessione estiva di calciomercato con altri due colpi, rispettivamente in difesa e in attacco allestendo una rosa super competitiva tra Serie A e Champions League.

In passato lo stesso Inzaghi si è lamentato di non aver avuto ricambi all’altezza dei titolarissimi in alcuni ruoli. Ora la dirigenza si è preoccupato proprio di questa dinamica proposta dall’allenatore dell’Inter che firmerà a breve il suo prolungamento contrattuale.

Duvan Zapata è stato proposto così ai nerazzurri, ma il suo profilo non scalda la società. Potrebbe così volare direttamente nella Capitale per sposare il progetto tecnico di Josè Mourinho, che aspetta un valido centravanti ormai da mesi.