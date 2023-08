Calciomercato, arriva Guendouzi nella big di Serie A: le cifre

Il calciomercato dei top club di Serie A è entrato nella fase più calda e può portare a grosse novità: arriva Mattéo Guendouzi.

La Serie A ha preso il via e tutti i top club stanno facendo i conti con rose non ancora complete e che nel giro di qualche ora saranno migliorate con nuovi colpi a sorpresa. La volontà degli allenatori è quella di poter lottare fino alla fine su tutti i fronti e sperare anche di vincere trofei.

Non mancheranno certamente sorprese nelle ultime ore di mercato, con gli allenatori che hanno chiesto di chiudere rapidamente alcuni colpi importanti.

Calciomercato Serie A: il colpo a centrocampo è Guendouzi

La Serie A si prepara agli ultimi 10 giorni di mercato con molti colpi che possono essere messi a segno dalle big. Ci sono certamente molte difficoltà anche a trattenere i propri campioni a causa delle offerte in arrivo dall’Arabia Saudita che possono cambiare il corso degli eventi.

Le squadre italiane hanno bisogno ancora di miglioramenti importanti in vista della nuova stagione che è già iniziata e che si preannuncia estremamente complessa e delicata sotto più punti di vista.

Secondo le ultime notizie di mercato, la big di Serie A sta chiudendo il colpo Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese è in uscita dal Marsiglia e sempre più vicino all’Italia.

Lazio, colpo Guendouzi in mediana: lo chiede Sarri

La Lazio ha mostrato tutti i suoi limiti nella partita inaugurale della stagione contro il Lecce. I biancocelesti si sono fatti rimontare e hanno perso la prima partita di campionato, provocando la polemica dei tifosi e la rabbia di Maurizio Sarri che ha chiesto miglioramenti immediati alla società.

Il primo nome sulla lista della Lazio è Mattéo Guendouzi del Marsiglia. Il centrocampista francese ha le qualità e le caratteristiche che cerca Maurizio Sarri per il suo centrocampo dopo l’addio a Milinkovic-Savic.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero i prossimi giorni saranno determinanti per l’offensiva decisiva della Lazio per Guendouzi. Sarri lo ha chiesto come rinforzo principale dei prossimi giorni perché vuole dare una svolta al suo centrocampo.

Lazio, Guendouzi è l’alternativa a Samardzic: la cifra

La Lazio ha tentato negli ultimi giorni di prendere Lazar Samardzic dall’Udinese. La richiesta di 30 milioni di euro da parte dei friulani ha spaventato e fermato l’offensiva biancoceleste che ha deciso di cautelarsi anche con altri nomi importanti.

Per questo motivo è spuntata l’idea Guendouzi che il Marsiglia cederebbe a 20 milioni di euro. Cifra molto più vicina alle possibilità della Lazio e che sembra poter portare alla chiusura della trattativa nel corso di questa settimana. Sarri vuole un nuovo centrocampista di quantità e qualità e il classe ’99 francese potrebbe fare al suo caso.