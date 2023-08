Calciomercato Lazio, l’ex Napoli da Sarri: si può chiudere subito

Si può chiudere subito il colpo di calciomercato che completa la rosa a Maurizio Sarri, andando verso un suo ex giocatore.

Disastro quello al quale il tecnico Sarri ha assistito, dei suoi, nella terribile sconfitta maturata nel giro di pochi secondi nel finale da incubo al Via del Mare quando il Lecce, su risultato di 0-1, è riuscito a ribaltare tutto portando a casa i tre punti.

Adesso, nelle ultime settimane di calciomercato, Sarri vuole che la Lazio si ritrovi con una rosa completa. La stessa, che ha bisogno di gestire nei diversi appuntamenti in stagione, non dimenticando neppure l’appuntamento che sarà poi a gennaio della Supercoppa che vivrà nella Final Four contro l’Inter, in semifinale.

Calciomercato Lazio, colpo per Sarri: è un ex Napoli

Il suo periodo più brillante, pur senza trofei, è quello vissuto al Napoli. Lo ricorda sempre Maurizio Sarri, malgrado l’assenza appunto dai trofei, che è riuscito a vincere con Chelsea e Juventus e che spera di vincere anche con la Lazio.

Il tecnico di Figline, per farlo, vorrebbe continuare verso un mercato importante dopo che in accordo con Lotito ha praticamente perso uno dei suoi migliori calciatori, Sergej Milinkovic-Savic. Qualche idea dal suo ex Napoli è venuta fuori nel corso degli ultimi mesi, con l’ipotesi Insigne – scontento a Toronto – e quella anche legata a Bernardeschi, suo ex calciatore alla Juve.

Ma non è con i due “canadesi” che le strade dei biancocelesti saranno percorse sul mercato. La Lazio punta su un altro ex Napoli ed è Luigi Sepe. Il portiere, che Sarri ha avuto come vice di Reina ai tempi dell’esperienza partenopea, è l’idea numero uno tra i pali per dargli un posto da vice-Provedel.

Mercato Lazio, colpo Sepe in porta: addio a Lloris

Addio all’idea di ritrovarsi con Hugo Lloris per le gare di Champions League, la Lazio vuole puntare forte su Provedel e dare fiducia al proprio portiere titolare.

Pertanto, affidandosi ad un vice che Sarri conosce bene, secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, l’idea sarebbe proprio quella di prendere Luigi Sepe dalla Salernitana, ex Napoli che Maurizio Sarri ha già gestito nella sua esperienza a Napoli.

Ultime Lazio, Sepe primo obiettivo: c’è anche un’alternativa

Luigi Sepe è il primo nome che Sarri ha indicato per la Lazio. E sarebbe stato proprio lo stesso Sarri a bloccare l’affare Lloris, per dare continuità a Provedel e non andare verso una soluzione così “ingombrante” come quella del portiere francese campione del Mondo nel 2018 e vice-campione in Qatar, nel 2022. Se non dovesse arrivare Sepe, la Lazio potrebbe virare sull’alternativa Joronen.