La Roma è decisa: vuole soffiarlo al Milan

La Roma insiste per un colpo di calciomercato con i giallorossi che potrebbero presto assicurarsi un rinforzo importante per Mourinho.

Agosto ricco di soddisfazioni per quello che riguarda i tifosi della Roma che hanno visto il club portare a termine importanti operazioni di mercato.

I giallorossi non vogliono però fermarsi, consci di dover ancora ritoccare la propria rosa per poter competere con le maggiori potenze della Serie A e sperare di poter lottare fino alla fine per lo scudetto. José Mourinho ha fatto le sue richieste alla società e nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo colpo per i capitolini. La Roma è decisa a voler chiudere da subito l’accordo con un attaccante, andando a battere la concorrenza del Milan.

Secondo quanto affermato da Sky, i giallorossi vorrebbero chiudere sin da ora l’accordo con il Santos per Marcos Leonardo. I capitolini avevano provato a portarlo subito in giallorosso senza però riuscire a trovare l’intesa con il club brasiliano che pare però disposto a lasciarlo andare durante il mercato invernale.

Calciomercato Roma, un colpo ad un passo in attacco

Il calciatore vuole fortemente la Roma e, nonostante l’inserimento del Milan nella corsa al suo cartellino, i giallorossi restano nettamente favoriti con il calciatore pronto a raggiungere Mourinho tra qualche mese. L’idea della Roma è quella di chiudere da subito l’affare per assicurarsi un bomber di livello internazionale a partire dal 2024. Nel frattempo sembra essere molto vicino anche un altro attaccante considerato il fatto che al momento in rosa c’è solamente Belotti a disposizione.

L’infortunio di Abraham infatti ha complicato i piani del club giallorosso che con ogni probabilità terrà il ‘Gallo’ a disposizione di Mourinho fino al mercato invernale per poi valutarne la cessione quando sarà di nuovo a disposizione il centravanti inglese. Sull’ex calciatore del Torino si era fatto avanti il Bologna che, una volta perso Arnautovic passato all’Inter, aveva bisogno di un nuovo attaccante da regalare a Thiago Motta.

Come detto però, la Roma è vicina dal prendere un nuovo attaccante da regalare al tecnico portoghese. Ormai è ad un passo la chiusura dell’affare Zapata con l’Atalanta. Il colombiano dovrebbe arrivare nelle prossime ore nella capitale per completare il reparto avanzato dei capitolini. Classe 1991 è un calciatore che conosce bene il campionato italiano e fino a gennaio si alternerà al centro dell’attacco con Belotti tra campionato ed Europa League.