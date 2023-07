Calciomercato: arrivano Destro e Saponara, doppio colpo chiuso

La Serie A si è messa in moto per i primi colpi di calciomercato di grande livello: ci sono molti movimenti in chiusura.

Il calciomercato ha iniziato ad infiammarsi in questi ultimi giorni, con i club che hanno iniziato i rispettivi ritiri. Gli allenatori hanno chiesto di rispettare le direttive per avere la rosa al completo il prima possibile e iniziare a preparare il campionato che sta per iniziare. I direttori sportivi e i presidenti hanno iniziato a telefonare e mettersi in contatto con i rispettivi obiettivi di mercato e presto potrebbero esserci novità.

Tra i nomi che circolano per il calciomercato della Serie A ci sono quello di Mattia Destro e Riccardo Saponara: i due calciatori italiani sono alla ricerca di una nuova avventura fortunata.

Calciomercato, la Serie A con i colpi Destro e Verdi

Il calciomercato di Serie A può portare affari importanti in vista della prossima stagione. Ci sono tanti calciatori alla ricerca di una nuova avventura e pronti a rimettersi in gioco nonostante le difficoltà vissute negli ultimi anni. Possono esserci colpi a sorpresa e insperati fino a qualche settimana fa ma che, ora, stanno iniziando a prendere piede sempre più.

I primi affari di calciomercato stanno iniziando ad essere ufficializzati da tanti club che cercano miglioramenti in ogni reparto e possono chiudere a breve le trattative.

Tra i nomi in primo piano per il calciomercato estivo ci sono anche quello di Mattia Destro e di Riccardo Saponara.

Calciomercato Verona: colpo Saponara per la trequarti

Riccardo Saponara continuerà la sua carriera in Serie A dopo la Fiorentina. Il trequartista classe ’91 ha detto addio ai colori viola dopo una stagione molto importante anche dal punto di vista personale. Ma non rientra più nei piani della società e di Vincenzo Italiano che hanno deciso di ringiovanire un po’ la rosa e portare colpi di altro spessore.

Secondo quanto riferisce L’Arena, il Verona ha messo nel mirino Riccardo Saponara. Il trequartista ex Milan e Fiorentina è considerato ancora molto importante e potrebbe essere una pedina fondamentale per gli obiettivi del club scaligero.

I colloqui con il suo entourage vanno avanti e la chiusura dell’affare è imminente. Saponara è pronto a firmare un contratto triennale e nelle prossime ore si unirà alla rosa di Baroni.

Verona anche su Destro: firma da svincolato

Per l’attacco il Verona pensa a Mattia Destro. Uno dei problemi principali del club scaligero è stato proprio il centravanti nella passata stagione. Ora per Marco Baroni sarà importante avere una figura di riferimento e anche affamata di rivincita e il nome dell’ex centravanti di Milan e Roma fa gola.

Destro al Verona è un colpo che può chiudersi a parametro zero. Secondo L’Arena non siamo ancora in fase di chiusura della trattativa ma presto può esserci il closing.