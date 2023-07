Roma: altro rinforzo, arriva il nazionale croato

La Roma inizia a fare sul serio sul calciomercato. I giallorossi sono ormai prossimi ad un colpo importante.

E’ una Roma scatenata sul calciomercato. I giallorossi, sotto la guida di Mourinho, hanno chiuso diversi colpi, ma non è assolutamente finita qui e nelle prossime settimane ci potrebbero essere altri innesti molto importante.

Stando a quanto riferito da Leggo, uno dei rinforzi della Roma potrebbe essere un nazionale croato. Il calciatore piace molto a Tiago Pinto ed ora sono in corso delle riflessioni per valutare questa opportunità di calciomercato. Si tratta di un nome importante e per questo motivo alla fine il via libera potrebbe arrivare.

Calciomercato Roma: si lavora ad un nuovo colpo, i dettagli

La Roma è tra le squadre molto attive su questo calciomercato. Inutile dire che Mourinho ha chiesto alla società dei rinforzi importanti per alzare il livello della rosa e quindi Tiago Pinto sta lavorando per trovare i profili giusti da dare al proprio tecnico. Difficile ad oggi dire se le scelte saranno premiate o no perché in questo caso l’ultima parola spetterà al campo, ma si può dire che i giallorossi stanno facendo molto in questo inizio di sessione estiva e quindi la speranza è quella di ottenere dei risultati importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’ultimo calciatore finito nel mirino di Tiago Pinto è Borna Sosa dello Stoccarda. Il croato è una opzione di calciomercato soprattutto in caso di partenza di Karsdorp e Spinazzola. Quindi nessun assalto immediato, ma presto ci potrebbe essere un sondaggio per valutare la fattibilità di questa operazione.

Stiamo parlando di un calciatore importante e di esperienza e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio se alla fine ci potrà essere no la fumata bianca. Si tratta di un movimento che potrebbe fare davvero molto comodo a Mourinho in un reparto che lo scorso anno ha dimostrato alcune lacune.

Mercato Roma: Sosa obiettivo per la fascia

Borna Sosa è un obiettivo per la fascia di calciomercato della Roma. Lo Stoccarda potrebbe deciderlo di non trattenerlo e quindi ci sono buone possibilità da parte dei giallorossi di acquistarlo e regalarlo ai propri tifosi.

L’acquisto di Sosa, però, è legato alla partenza di uno tra Karsdorp e Spinazzola o di entrambi. Vedremo cosa succederà e se questa opzione di calciomercato diventerà realtà per la Roma.