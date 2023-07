Serie A: prima infortunio della stagione in ritiro

In Serie A c’è stato già il primo infortunio abbastanza importante che compromette l’inizio della stagione: cosa è successo.

A poco più un mese dall’inizio del campionato ci sono già molti problemi da risolvere e situazioni complesse da dover sanare. Inoltre c’è il calciomercato che è ancora in alto mare e tanti allenatori non sono anora del tutto soddisfatti della rosa a disposizione. Le big sono al centro di molti movimenti che possono cambiare il futuro e l’inizio della stagione.

Il nuovo infortunio regala momenti di panico a molti allenatori che rischiano di perdere i propri calciatori migliori prima dell’inizio del campionato.

Serie A: primo infortunio prima del campionato

La Serie A si avvicina pian piano al primo fischio di inizio. I club italiano sono alle prese con i miglioramenti da mettere in atto per far crescere le rispettive rose e gestire al meglio la nuova stagione che si prospetta ricca di impegni. Servirà costruire una rosa profonda e di primo livello per riuscire a gestire tutte le partite senza troppi infortuni e problemi di natura fisica.

Le ultime notizie non sono felici per il club di Serie A che perde il primo calciatore per infortunio. La situazione tiene in ansia il mister che, ora, ha chiesto alla società di agire in entrata per arrivare a volti nuovi.