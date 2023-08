UFFICIALE – Hanno preso Viviano, ritorna in Italia: ecco con chi ha firmato

Il portiere italiano, Emiliano Viviano, ha firmato con un club italiano e torna dunque in Italia dopo l’avventura in Turchia.

Protagonista spesso tra i nostri canali Twitch su TvPlay, l’ex portiere della Sampdoria – tra le altre – è tornato in Italia per una nuova avventura dopo l’esperienza vissuta nel campionato della Super Liga in Turchia.

Ha voglia di mettersi in gioco il portiere che riuscì ad arrivare a grandissimi livelli in Serie A, vivendo adesso un’esperienza diversa da quella scelta in Turchia, dopo le sue avventure anche in altri posti d’Europa come quella con lo Sporting Lisbona, negli anni più recenti.

Calciomercato, Emiliano Viviano torna in Italia: è ufficiale

È ufficiale il ritorno di Emiliano Viviano che vivrà probabilmente gli ultimi anni di carriera, ad alti livelli, in Italia.

Perché dopo l’esperienza vissuta nel club allenato dall’ormai ex allenatore Andrea Pirlo, in Turchia e precisamente al Karagumruk, Emiliano Viviano era considerato un calciatore svincolato a partire dal primo luglio 2023.

Dopo un mese di proposte e scelte che adesso il portiere ha preso, con firma e annuncio ufficiale arrivati poi nel giro di poco, Emiliano Viviano sarà il nuovo portiere dell’Ascoli. Precisamente in Serie B, giocandosi le sue chance da titolare come nuovo portiere del club bianconero.

Mercato Ascoli, ufficiale l’arrivo di Viviano: il comunicato del club

Il club di Ascoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Emiliano Viviano. Un colpo a costo zero, dal mercato degli svincolati, col portiere che difenderà i pali dei bianconeri probabilmente come nuovo portiere titolare dell’Ascoli:

“L’Ascoli Calcio 1898 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Viviano con un contratto della durata di un anno, fino al 30 giugno 2024. Elemento di indiscusso valore con enorme esperienza considerando le 499 presenze tra i professionisti, Viviano fa ritorno in Serie B dopo 14 anni dall’ultima volta. Vestiva la maglia del Brescia, prima di spiccare poi il volo tra nel massimo campionato in Serie A. È con enorme soddisfazione che annunciamo il suo arrivo, sarà un valore aggiunto in bianconero per tutta la squadra”.

Ultime su Viviano: titolare all’Ascoli, una vita passata in Serie A

Una vita passata ad altissimi livelli in Serie A, con la parentesi anche all’Arsenal dove non riuscì a trovare l’esordio in Premier League, giocando solo per la squadra dell’Under 21 dei Gunners.

Emiliano Viviano torna in Italia dopo le esperienze allo Sporting Lisbona e al Karagumruk, dopo aver vestito le maglie di Brescia, Sampdoria, Fiorentina, Bologna, Palermo, SPAL e Cesena.