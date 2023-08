Eterno Iniesta, ha firmato a 40 anni: giocherà con un calciatore italiano ex Serie A

È ufficiale l’arrivo di Andrés Iniesta come nuovo innesto di calciomercato all’estero, dopo l’avventura vissuta in Giappone.

Erano state intense le voci di calciomercato che lo hanno riguardato e, alla fine, la firma è arrivata per Andrés Iniesta che ancora nel pieno della forma fisica, come ampiamente dimostrato al Vissel Kobe in Giappone, continuerà a giocare ad alti livelli.

Perché sarà ancora protagonista nel campionato che ha appena prelevato il centravanti italiano dalla Serie A, giocando e competendo assieme a lui in quello che è il campionato che sta provando a muovere passi importanti verso i grandi livelli. Lo stesso livello nel quale si vedrà Andrés Iniesta, che è stato pure ufficializzato dal suo nuovo club.

Calciomercato, eterno Iniesta: ha firmato a 40 anni

C’è l’annuncio, Iniesta ha firmato a 40 anni con il suo nuovo club. Aveva salutato il Giappone dichiarando la sua voglia di restare ad alti livelli, lasciando ancora qualcosa al calcio giocato, prima di scegliere poi che strada prendere e se seguire il suo ex compagno di squadra di una vita intera, Xavi Hernandez.

Perché più volte Xavi ha ribadito che, a parer suo, Iniesta ha la stoffa adatta per allenare subito a grandi livelli e se lo dice lui, che ci ha vissuto un’intera carriera accanto a Don Andrés, tocca fidarsi.

Il punto, però, è che Iniesta non ne vuole proprio sapere di smettere di giocare a calcio. E, con annuncio ufficiale, è stata comunicata la sua nuova squadra: Andrés Iniesta giocherà nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, precisamente all’Emirates Club.

Iniesta firma per l’Emirates Club: il comunicato ufficiale

Quanto segue, è il comunicato ufficiale dell’Emirates Club che ha annunciato l’acquisto dell’intramontabile Andrés Iniesta. Ecco cos’ha scritto il club degli Emirati Arabi Uniti, attraverso il proprio sito ufficiale:

“Siamo orgogliosi di annunciare l’arrivo della leggenda Andrés Iniesta: da oggi è un nuovo giocatore dell’Emirates Club, benvenuto a casa tua Andrés”.

Ultime su Iniesta: giocherà con l’ex calciatore italiano di Serie A

Andrés Iniesta nel campionato degli Emirati Arabi Uniti che, seguendo le orme dell’Arabia Saudita, proverà a dare competitività al campionato, in particolar modo per la visibilità che proverà a dargli con colpi di questo tipo. Iniesta riparte dall’Emirates Club e, suo avversario, sarà l’ex Sampdoria che si è accordato di recente con l’Al-Nasr. Parliamo di Manolo Gabbiadini che dunque, nell’esperienza che vivrà nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, si troverà a sfidare per la lotta al titolo, anche Andrés Iniesta.